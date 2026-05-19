Aşırı yağışlar verimi düşürdü! Domatesin fiyatı yükseldi

Bu nemden dolayı domateslerimiz hastalandı ve verim düştü. Domates hastalığı konusunda epey bir mücadele ettik, bundan dolayı biraz sıkıntı yaşadık. Geçen sene verim daha iyiydi. Çünkü geçen sene kuraklık vardı, nem fazla yoktu ve ılık bir iklim hakimdi. Dolayısıyla geçen seneki verimimiz çok daha yüksekti. Domatesleri çok dikkatli bir şekilde topluyoruz, tek tek özenle koparıp ardından sandıklara diziyoruz. Domatesler yavaş yavaş kızarmaya başlıyor, tam kırmızı olduğu zaman da topluyoruz. Seracılık gerçekten büyük bir ilgi ve emek isteyen bir iş, çok dikkatli bir şekilde yapılması gerekiyor. Şehir dışından talep yoğun oluyor. Ürettiğimiz domatesler genellikle; Gaziantep, Kahramanmaraş ve Diyarbakır gibi illere gidiyor" ifadelerini kullandı.