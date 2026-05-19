Ekonomi
Aşırı yağışlar verimi düşürdü! Domatesin fiyatı yükseldi
IHA Giriş Tarihi:

Aşırı yağışlar verimi düşürdü! Domatesin fiyatı yükseldi

Hatay’da yıl boyunca etkisini sürdüren aşırı yağışlar, seralarda yetiştirilen domatesin hasadını olumsuz etkilerken, özenle yetiştirilen ürünler kilogramı 60 TL’den alıcı buluyor.

Türkiye’nin en bereketli topraklarından Hatay’da havaların ısınmasıyla birlikte tarımsal ürünlerde hasatlar başladı. Antakya ilçesi Akhisar Mahallesi’nde çiftçilik yapan Servet Ertaş, 2 buçuk dönümlük arazide sera altında domates hasadı yapıyor. Ocak ayında domatesleri ekip özenle yetiştiren Ertaş, Mayıs ayının gelmesiyle domates hasadına başladı. Aşırı yağışlarla artan nemden dolayı verimin düştüğü domates, seradan kilosu 60 TL’den satışa sunuluyor.

Domatesin satış fiyatından memnun olan çiftçi Ertaş, hasat ettiği domatesleri özenle paketleyerek Gaziantep, Diyarbakır ve Kahramanmaraş gibi kısa mesafedeki şehirlere yolladığını söyledi. "Bu sene aşırı yağışlardan dolayı verimde fazla bir kayıp yaşandı ama fiyatların güzel olması bu verim kaybını telafi ediyor"

Aşırı yağışlardan dolayı serada nem oluştuğunu ve bu yüzden verimin düşük olduğunu belirten Servet Ertaş, domatesin kilogram fiyatının serada 60 TL’den alıcı bulduğunu ifade ederek, "Seracılık işiyle yaklaşık 20 yıldan beri uğraşıyorum. Domateslerimizi Ocak ayında ekiyoruz, hasat zamanı geldiğinde ise Mayıs ve Haziran aylarında topluyoruz. Bu sene aşırı yağışlardan dolayı verimde fazla bir kayıp yaşandı ama fiyatların güzel olması bu verim kaybını telafi ediyor. Şu an domatesin kilosunu 60 TL’den satıyoruz ve fiyatlardan çok memnunuz. Fazla yağış olması yüzünden serada aşırı nem oluştu

Bu nemden dolayı domateslerimiz hastalandı ve verim düştü. Domates hastalığı konusunda epey bir mücadele ettik, bundan dolayı biraz sıkıntı yaşadık. Geçen sene verim daha iyiydi. Çünkü geçen sene kuraklık vardı, nem fazla yoktu ve ılık bir iklim hakimdi. Dolayısıyla geçen seneki verimimiz çok daha yüksekti. Domatesleri çok dikkatli bir şekilde topluyoruz, tek tek özenle koparıp ardından sandıklara diziyoruz. Domatesler yavaş yavaş kızarmaya başlıyor, tam kırmızı olduğu zaman da topluyoruz. Seracılık gerçekten büyük bir ilgi ve emek isteyen bir iş, çok dikkatli bir şekilde yapılması gerekiyor. Şehir dışından talep yoğun oluyor. Ürettiğimiz domatesler genellikle; Gaziantep, Kahramanmaraş ve Diyarbakır gibi illere gidiyor" ifadelerini kullandı.

