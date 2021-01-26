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Gündem 6 ilde 'Devrimci Gençlik Hareketi' operasyonu!
Gündem

6 ilde 'Devrimci Gençlik Hareketi' operasyonu!

Terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketinin faaliyetlerinin deşifresi edilmesi, mensuplarının yakalanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 6 ilde operasyon başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 09:48:00 -
6 ilde 'Devrimci Gençlik Hareketi' operasyonu!

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi  mensuplarının deşifresi edilmesine yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, fiziki ve teknik takip sonucu örgütün sözde Gençlik Yürütme Kurulu (GYK) ile Gençlik Meclisi (GM) üyeliklerine seçildikleri ve terör örgütü üyesi olduklarına dair deliller elde edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 6 ilde yürütülen operasyonda şu ana kadar 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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