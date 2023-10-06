6 Ekim 1949: Kuvayımilliye Komutanı Hüseyin Selâhattin Köseoğlu'nun vefatı

Hüseyin Selâhattin Köseoğlu 1882 yılında, Ahmet Vehbi Bey’in oğlu olarak İstanbul’da doğdu. Nûr-u Osmaniye Mektebi, Numune-i Terakki İbtidai Mektebi ve Kuleli Askerî İdadisi’nde okuduktan sonra Mart 1896’da Harbiye Mektebi’ne girdi. Ocak 1898’de, piyade teğmen rütbesiyle mezun oldu. 1902 yılında Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle Mekteb-i Erkân-ı Harbiye’yi bitirdi.



Eğitimini tamamlamasının ardından Şam’da bulunan 5. Ordu emrine verildi. Beyrut’ta 28. Süvari, Mersin’de 38. Piyade ve Halep’te 30. Sahra Topçu alaylarında görev aldıktan sonra, Mart 1904 tarihinde Kolağası rütbesine terfi etti. 1904 yılında 5. Kolordu Karargâhı, Aydın Redif Fırkası kurmaylığı ve Harbiye Mektebinde öğretmen yardımcılığına atandı. 1907 yılında Binbaşı rütbesine terfi ederek Serez 121. Redif Alayı Komutanı oldu. 1908 yılında Atina Askerî Ataşesi, 1909 yılında Genelkurmay 3. Şube, 1910 yılında Havran Mürettep Kuvvetler Komutanı oldu. 1910 yılında Osmanlı Devleti, Köseoğlu’nu Picardie Manevraları’nı gözlemlemesi için Mustafa Kemal ile beraber Fransa’ya göndermiştir.







Balkan Savaşı’nda Şark (Doğu) Ordusu kurmayı, 3. Kolordu kurmayı oldu ve Çatalca’nın savunmasında yaralanarak iki yıl kıdem zammı aldı. 1914 yılında Mekteb-i Harbiye Müdür Muavini olarak atandı.

I. Dünya Savaşı’nda 1. Ordu Menzil Müfettişliği Kurmay Başkanlığına atandı ve Kaymakam rütbesine terfi etti. Ardından Vehip Paşa komutasındaki 2. Kolordu ve Güney Grubu’nun Kurmay Başkanı ve 10. Tümen Komutanı olarak Çanakkale Savaşı’nda savaştı. Aralık 1915’te Miralay rütbesine terfi etti. 2. Kafkas Kolordusu ve 4. Kolordu komutanı olarak Kafkas Cephesi’nde görev yaptı. İstanbul’un İşgalinin ertesi günü Menzil Genel Müfettişi, Ocak 1919’da Harbiye Dairesi Başkanı, 13 Temmuz 1919 tarihinde Sivas’ta bulunan 3. Kolordu Komutanı oldu ve Sivas Kongresi’ne katıldı.



TBMM 1. Dönem’de Mersin’den milletvekili seçildi ve İstanbul’daki Divan-ı Harb tarafından gıyaben ölüm cezasına mahkûm edildi. Mecliste 25 Kasım 1922 tarihinde Emin Bey (Gevelioğlu) ve Süleyman Necati Bey (Güneri) ile birlikte TBMM’nin üyesi seçilme hakkının Türkiye’nin bugünkü sınırları içinde doğmak veya seçileceği yerde 5 yıldan fazla ikamet etmesi şartlarını koyan teklifte bulunduğu için Mustafa Kemal Paşa’yı meclis dışında bırakmayı amaçladığı söylendiyse de 23 Kasım 1923 tarihinde Mustafa Kemal Paşa’nın bizzat yazdığı takrirle Kırmızı-Yeşil Şeritli İstiklâl Madalyası ile ödüllendirilen 25 kişi arasında yer aldı.







1920’de kolordusu lağvedilip Merkez Ordusu’na dönüştürülünce, Aralık 1920-Nisan 1923 arasında Birinci Meclis’in çalışmalarına Mersin milletvekili olarak katıldı. İkinci Grup’un kurucuları arasında yer aldı. Meclis’in üstünlüğü, başkumandanlık kanunu, seçim kanunu, temel hak ve özgürlükler ile İstiklal Mahkemeleri konusunda Birinci Meclis’te muhalefetin en önemli simalarından biri oldu. Nisan 1923’te kurulan İkinci Meclis’e katılmadı.



Ahmet Demirel tarafından hazırlanan Salâhattin Köseoğlu’nun anıları, Birinci Meclis’in en heyecanlı günlerinin ve İkinci Grup’un tarihinin en önemli kısımlarına ışık tutuyor. Bu anılar aynı zamanda İkinci Grup’un kuruluşu, kuruluş tarihi ve İkinci Grup’un bugüne kadar bilinmeyen tüzüğü gibi önemli tarihsel noktaların bilinir hale gelmesini de sağlıyor.