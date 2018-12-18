0553 313 94 23

6 çocuk babasıydı... Gözyaşları içinde izledi

Adana'da kendisinden haber alınamayan ve otomobili Çatalan Köprüsü üzerinde terk edilmiş halde bulunan Osman Alaçkaya'nın kardeşleri, ağabeylerini arama çalışmalarını gözyaşları içinde izledi.

18 Aralık 2018 Salı 14:11
6 çocuk babasıydı... Gözyaşları içinde izledi

Adana'da ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Osman Alaçkaya'nın otomobili Çatalan Köprüsü üzerinde terk edilmiş halde bulundu. Alaçkaya'nın intihar etmiş olabileceğini düşünen kardeşleri, köprü üzerinde gözyaşı döktü.

Olay, Adana Seyhan Baraj Gölü üzerinde bulunan Çatalan Köprüsü'nde meydaya geldi. İddiaya göre, sağlık sorunları olan Osman Alaçkaya (62) eve gitmeyince yakınları polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Gece geç saatlere kadar Alaçkaya'ya cep telefonundan ulaşamayan kardeşleri ağabeylerinin hayatından endişe ederek kendi imkanlarıyla aramaya başladı. Sabah saatlerinde Çatalan Köprüsü etrafında dolaşan Ekrem ve Ramazan Alaçkaya, ağabeylerinin otomobilini köprü üzerinde terk edilmiş halde buldu.

Gözyaşlarına boğuldular

Otomobil üzerinde kontok anahtarını ve ağabeylerinin cüzdan ve telefonlarını gören yakınları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, 6 çocuk babası Alaçkaya'nın suya atlayarak intihar etme ihtimali üzerine su altı ekiplerine haber verdi. Ağabeyinden haber alamayan Ekrem Alaçkaya ise, köprünün demir parmaklıklarına sarılarak arama çalışmalarını gözyaşları içinde izledi. Yere oturarak ağlayan Ekrem Alaçkaya, "Dün akşam birlikte oturup sohbet ettik. Daha sonra yanımızdan ayrıldı, o saatten sonra kendisine bir daha ulaşamadık. Gece yarısına kadar cep telefonu açıktı, Herhangi bir maddi sıkıntısı yoktu, sadece biraz sağlık sorunu vardı" dedi.

Polis ise oto galericisi olan Alaçkaya'yı arama çalışmalarını sürdürüyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 14:11
  1. Adana
  2. Seyhan Baraj Gölü
  3. İntihar iddiası
  4. Çatalan Köprüsü
  5. Osman Alaçkaya
  6. Ekrem Alaçkaya
  7. Arama çalışmaları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı
    1. Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli..
    2. Beslenme çantası hazırlarken...
    3. Fotoğraflar az önce geldi! Sınırda..
    4. Boş oturanı Allah da sevmez kul da...
    5. Yeni yıl hediyeleri Beko'dan
    6. "Başarıya imza atacağız"
    7. Erdoğan'ın Başdanışmanı Ali Koç..
    8. GÜNCELLEME - Kırşehir'de ambulans..
    9. CHP Ardahan ilçe belediye başkan..
    10. Arçelik'ten şık ve teknolojik yılbaşı..
    11. İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar..
    12. Murat Özdemir akıl hastanesine sevk..
    13. Judoda Türkiye Şampiyonası heyecanı
    14. CHP Adıyaman ilçe belediye başkan..
    15. Erdoğan Ampute Milli Takım'ı kabul etti
    16. "Ligde ilk 6'da yer bulmaya çalışacağız"
    17. 2018 Dünya Latin Dansları Kupası
    18. CHP Kırşehir ilçe belediye başkan..
    19. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"

    Günün Karikatürü

    18 Aralık 2018
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor
    Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor