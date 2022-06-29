‘6 milyar dolarlık jelibon bulundu’ sözleri sonrası saldırıya uğramıştı! Melih Gökçek'ten yeni açıklama

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in sosyal medyada "Adana’da bulunan petrolden sonra, Adıyaman’da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık jelibon rezervlerine rastlandı.” paylaşımını canlı yayında duyurması sonrası sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Masası TV’de Fatih Atik’in konuğu oldu.

Gökçek yayında şu ifadeleri kullandı:

"Adana’da yeni bir şey daha bulmuşlar. Bugün gazetede okudum. Ne anlama geldiğini de bilmiyorum. İtiraf edeyim. Araştıracağım ki bileyim. Onun adı var. Çocuklar yer ya. Jelibon. Jelibon bulunmuş. Ne demek jelibon bilmiyorum. Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş. Bu ne anlama gelmiyor bilmiyorum. Bugünkü medyaya baktım. Hayır fake değil. Resmi şey. Arka arkaya bulunuyor."

Melih Gökçek'ten açıklama geldi

"Adana’da bulunan petrolden sonra Adıyaman’da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık Jelibon rezervlerine rastlandı…” şeklindeki paylaşımı gerçek sanarak canlı yayında anlatan ve açıkça bilmediğini ifade ettikten sonra sosyal medyada saldırıya uğrayan Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Demek ki trollenebiliyorum. Bundan sonra daha dikkatli olmamız lazım" şeklinde açıklama yaptı.