6 bin kişiye ek istihdam ekonomiye güçlü katkı

Perakende zinciri ŞOK Marketler, 2020 yılı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. Pandemiyle gelen kısıtlamalara rağmen finansal hedeflerine ulaşmayı başaran zincir, ‘Tarladan Sofraya Doğru Tarım’ projesiyle de müşterilerine kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleri kesintisiz sunmaya devam etti.

Gelirlerini arttırdı

ŞOK Marketler, 2020 yılında net satış gelirlerini 21,4 milyar TL’ye yükseltmenin yanı sıra yaklaşık 6 bin kişiye de yeni istihdam olanağı sağladı. Türkiye genelinde toplam 35 bini aşkın çalışanıyla hizmet veren ŞOK Marketler, özellikle ‘Tarladan Sofraya Doğru Tarım’ projesi ve Tarım Kredi Kooperatifleri’yle yaptığı iş birliği sayesinde pek çok ürünü müşterilerine aracısız, doğrudan ulaştırmayı sürdürüyor. Sunduğu avantajlı fiyatlarla gıda enflasyonunu aşağı çekerek hane ekonomilerine önemli katkı sağlıyor.

“Yüzlerce çiftçiyi destekliyoruz”

KAP bildirisinin ardından 2020 yılını değerlendiren CEO Uğur Demirel şunları ifade etti: “Müşterilerimize her gün kaliteli, taze ve uygun fiyatlı ürünleri kesintisiz olarak sunma hedefiyle çalıştığımız ŞOK Marketler’de, yaptığımız yeni yatırımların da katkısıyla finansal anlamda başarılı bir yılı geride bırakarak ciromuzu 21,4 milyar TL’ye yükselttik. Beraberinde, pandemi koşullarına rağmen 6 bin kişiye yeni iş imkânı sağlayarak hem Türkiye ekonomisine hem de istihdama önemli katkıda bulunduk. 2020’de büyüme stratejimizin en önemli ayaklarından biri de dijitalleşme yatırımlarımız oldu. Özellikle ‘Cepte ŞOK’ uygulamamızla pandemi süresince hizmet kalitemizi daha da yükselttik ve müşterilerimize aralıksız hizmet sağladık. ŞOK Marketler’in daima en kaliteli ve en uygun fiyatlı ürünleri sunma vaadinin temelinde ise 2020 yılında başlattığımız ‘Tarladan Sofraya Doğru Tarım’ girişimi yer alıyor. Bu projemizle yerli üretimi ve Türkiye’nin dört bir yanındaki yüzlerce çiftçiyi destekliyoruz. Çiftçiye ürününü satma garantisi verip emeğinin karşılığını zamanında öderken, müşterilerimize de kalitesinden emin olduğumuz ürünleri en uygun fiyatlarla ulaştırıyoruz. 2020’de gıda enflasyonunu aşağı çeken avantajlı fiyatlarımızla müşterilerimize en iyi şekilde hizmet verdik; 2021’de de Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya ve topluma fayda sağlamaya devam edeceğiz.”