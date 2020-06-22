6 ayda 96 terör saldırısı engellendi

Güvenlik güçlerince yılın ilk yarısında, ortalığı kana bulamak isteyen teröristlerce planlanmış 96 terör eylemini engelledi. PKK/KCK, DEAŞ ve sol terör örgütlerinin yanı sıra FETÖ ile de eş zamanlı mücadele eden emniyet ve jandarma birimleri, terör örgütlerince planlanan kanlı eylemleri engellemek amacıyla yılın ilk 6 ayında da yoğun mesai harcadı.

Bu kapsamda, polis ve jandarmanın istihbarat faaliyetleri ve dikkati sayesinde, 1 Ocak-20 Haziran tarihlerinde 93'ü PKK/KCK, 2'si sol terör örgütleri ve biri DEAŞ'lı teröristlerce düzenlenmek istenen 96 terör eylemi girişimi engellendi.

Kilolarca patlayıcı

Operasyonlarda 42'si PKK/KCK, 10'u DEAŞ ve 2'si sol terör örgütlerine mensup olmak üzere 54 şüpheli gözaltına alındı. Eylem hazırlığında PKK/KCK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlardan bazıları şöyle: "Bursa'da 5 Şubat'ta durdurulan araç içinde 2 örgüt mensubu yakalandı. Örgüt mensuplarının, Nilüfer ilçesinde gösterdikleri yerde yapılan aramada 5,5 kilogram patlayıcı madde PETN ve 380 gram fitil ele geçirildi. İstanbul'un Tuzla ilçesinde 15 Şubat'ta düzenlenen operasyonda, toprağa gömülen 5,2 kilogram patlayıcı madde ve 3 adet elektrikli fünye ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır'da 26 Şubat'ta ülke genelinde sansasyonel eylem arayışında olan örgüt mensuplarıyla eylemlerde yer alabilecek 8 zanlı yakalandı. Operasyonun devamında, Bismil’de toprağa gömülü halde 5 kilogram patlayıcı madde, 3 adet elektrikli kapsül ve bir adet alıcı-verici devre ele geçirildi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 12 Mart'ta yapılan arama tarama faaliyetlerinde 90 kilogram patlayıcı madde, 15 adet elektrikli fünye ve kumanda ele geçirildi. Cizre’de 23 Mart'ta bir şüpheli 4 adet patlayıcı ile yakalandı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde 4 Mayıs'ta Türkiye'ye illegal yollardan giren ve bombalı motosiklet ile eylem amacında olan bir örgüt mensubu 3,4 kilogram patlayıcı ile yakalandı.

Diyarbakır'ın Bağlar, Dicle ve Kayapınar ilçelerinde 16 Mayıs'ta yapılan operasyonlarda 6 şüpheli, 4 el bombası, tabanca, araç altı patlayıcı, 225 gram zaman ayarlı el yapımı patlayıcı ve 4 kilogram el yapımı patlayıcı ile yakalandı.

Ankara'da 31 Aralık 2019 ve 1 Ocak 2020'de sosyal medyada açtıkları canlı yayında DEAŞ propagandası yapan ve emniyet güçlerine saldırı planlayan 5 şüpheli gözaltına alındı.

328 eylem başlamadan bitirildi

Türk güvenlik güçleri, 2019 yılında da 299'u PKK/KCK, 18'i DEAŞ ve 11'i sol terör örgütlerince gerçekleştirilmek istenen olmak üzere 328 terör eylemini engellemişti. 2018 yılında ise 141'i PKK/KCK, 14'ü DEAŞ ve 10'u sol terör örgütlerince planlanan olmak üzere 165 terör eylemi gerçekleşmeden durdurulmuştu.