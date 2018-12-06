6 Aralık tarihte bugün tarihte bugün neler yaşandı?

06 Aralık ne günü diye araştırılıyor. Tarihte bugün ne oldu? Tarihimizde önemli olayların yaşandığı ve yine önemli kişilerin hayatlarına ilişkin neler olduğu merak ediliyor. İşte 6 Aralık’da hangi önemli kişinin hayatına dair neler oldu? İşte 6 Aralık’ta yaşanan önemli olaylar

06/12/1240 Moğol hükümdarı Batu Han ve emrindeki Altın Ordu, Kiev şehrini fethetti.

06/12/1492 Kristof Kolomb, altın araştırmaları yapmak için Santa Domingo Adası'na vardı.

06/12/1642 Johann Christoph Bach, Alman besteci (ö. 1703)

06/12/1768 Encyclopedia Britannica'nın ilk baskısı yapıldı.

06/12/1778 Doğum Joseph Louis Gay-Lussac, Fransız fizikçi ve kimyacı (ö. 1850)

06/12/1790 ABD Kongresi, New York'tan Philadelphia'ya taşındı.

06/12/1805 Doğum Jean Eugène Robert-Houdin, Fransız sihirbaz (ö. 1861)

06/12/1862 ABD Başkanı Abraham Lincoln, Minnesota'daki Sioux isyanına katılarak tutuklanan 303 kızılderiliden 39'unun asılmasına karar verdi; idamlar 26 Aralık'ta infaz edildi.

06/12/1863 Doğum Charles Martin Hall, ABD'li kimyacı (ö. 1914)

06/12/1865 Olay ABD anayasasına köleliği yasaklayan madde eklendi.

06/12/1877 Olay Thomas Edison ilk ses kaydını gerçekleştirdi.

06/12/1877OlayWashington Post gazetesinin ilk sayısı yayımlandı.

06/12/1890 Doğum Dion Fortune

6/12/1892 Ernst Werner von Siemens, Alman kaşif ve sanayici (d. 1816)

06/12/1917 Halifax'da (Kanada) bir cephane deposu patladı: 1900'den fazla kişi öldü, şehrin bir kısmı harabeye döndü.

06/12/1917 Finlandiya, Rusya'dan bağımsızlığını ilan etti.

06/12/1921 Ermeni bir saldırgan Sait Halim Paşa'yı Roma'da öldürdü.

06/12/1922 İnsülin ilk kez Kanada’da bir hastanede hastalar üzerinde denendi.

06/12/1922 İrlanda Bağımsız Eyaleti kuruldu.

06/12/1922 Mustafa Kemal, Ankara'da görüştüğü Hakimiyeti Milliye ve Yenigün gazetelerinin muhabirlerine, Halk Fırkası'nı kuracağını açıkladı.

06/12/1936 Çok sayıda şiiri bestelenen Şair Leyla Saz Hanım öldü.

06/12/1937 Türkiye, 1927’de imzalanan Türkiye-Suriye iyi komşuluk sözleşmesini feshetti.

06/12/1938 Fransa ve Almanya, dostluk anlaşması imzaladı.

06/12/1940 Yunanistan, Arnavutluk'ta Premete kentini işgal etti.

06/12/1941 İngiltere; Romanya, Macaristan ve Finlandiya'ya savaş ilan etti.

06/12/1942 DoğumPeter Handke, Yazar

06/12/1959 ABD Başkanı General Eisenhower, resmi bir ziyaret için Türkiye'ye geldi.

06/12/1961 Frantz Fanon, Fransız düşünür (d. 1925)

06/12/1961 Doğum Emin Şenyer, Karagöz sanatçısı

06/12/1971 Hindistan, Pakistan'dan bağımsızlığını ilan eden Bangladeş Demokratik Cumhuriyeti'ni tanıdığını açıkladı. Pakistan Hindistan'la bütün diplomatik ilişkilerini kesti.

06/12/1972 Ölüm Yazar, gazeteci Adnan Veli Kanık, 56 yaşında öldü.

06/12/1981 Kılık kıyafet yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Okullarda başörtüsü ve sakal yasaklandı.

06/12/1983 MGK yönetimi sona erdi. Konsey, çıkardığı son yasayla kendi dönemlerini kötüleyen ya da küçük düşüren her türlü yazılı ve sözlü beyanı yasakladı.

06/12/1994 THY'nin Boeing-737 tipi bir yolcu uçağı Van'da düştü: 56 kişi öldü.

06/12/1997 Antonov tipi bir Rus kargo uçağı, Irkutsk-Sibirya'da evlerine arasına düştü: 67 kişi öldü

06/12/2002 ABD'li barış eylemcisi Philip Berrigan

06/12/343 Ölüm Aziz Nikolas ya da Noel Baba olarak da bilinen ve Antalya'nın Kale ilçesine bağlı Demre beldesinde yaşayan Aya Nikola 65 yaşında öldü.

06/12/963 VIII. Leo, Papa seçildi.

06 Aralık 1931 Zeki Müren'in doğum günü

Zeki Müren, 6 Aralık 1931 yılında Bursa'da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Bursa’da okudu. Müzik yeteneği ve hevesini ilk fark eden İnşaat mühendisi olan babasıdır. Tamburi İzzet Gerçeker’in hocalığında solfej ve sanat müziği usul dersleri aldı ve 1946’da ilk bestelerini yaptı. İstanbul Boğaziçi Lisesi’ne yatılı öğrenci olarak devam etti. 1949 yılında, sinema yönetmeni ve senaryo yazarı Arşavir Alyanak’ın babası ve ünlü bir müzisyen olan Agopos Efendi ile udi Kirkor Efendi’den dersler almaya başladı. Sonraki senelerde, Refik Fersan ve Şerif İçli hocalardan fasıl musikisi, Klasik Türk Müziği makamları, usül ve kuramları üzerine öğretiler aldı; Şükrü Tunar’la beste çalışmaları yaptı. Aynı sene ilk şarkısı olan “Zehretme bana hayatı cananım” adlı parçayı besteledi. Bu şarkı İstanbul Radyosu’nda Suzan Güven tarafından, “Bursalı Zeki Müren’in acemkürdi şarkısı...” anonsuyla okunduğunda, Müren on yedi yaşında bir lise öğrencisiydi.

Müren, 1950 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi)’nin Yüksek Süsleme Bölümü Sabiha Gözen Atölyesi’nde yüksek öğrenime başladı. Aynı sene, açılan bir sınavı kazanarak İstanbul Radyosu ses sanatçıları arasına katıldı. 1 Ocak 1951 tarihinde, İstanbul Radyosu sanatçılarından Perihan Altındağ Sözeri’nin aniden rahatsızlanması üzerine, onun yerine konser vermek için radyodan çağrıldı. Programda, 45 dakikalık muhteşem bir canlı performans sergileyen Müren’in müzik kariyeri bu konserden sonra yükselişe geçti.

Zeki Müren, 1954'te müzikal başarılarının yanı sıra, o zamanların sinema tanrıçası sayılan Cahide Sonku ile başrolünü paylaştığı ilk beyaz perde çalışması olan “Beklenen Şarkı” filmini çevirdi. Artık sesi tanınıyordu, ama insanlar sanatçının yüzünü merak ediyorlardı. On güzel bestesinin de yer aldığı müzikal niteliğindeki bu film, Zeki Müren’i görmek isteyenlerin akınıyla gişe rekorları kırdı. Sonradan on yedi filmde daha başrol oynayan sanatçı, sinema oyuncusu olarak da büyük beğeni topladı ve o dönemlerdeki en yüksek rakamlı sözleşmelere imza attı. 1955 yılında, Arena Tiyatrosu’nun “Çay ve Sempati” adlı oyununda da başrol oynadı. Filmlere kendi bestelediği şarkıların adlarını verdi. Berduş, Hayat Bazen Tatlıdır, Altın Kafes, Bir Yaz Yağmuru bunlardan birkaç tanesidir. O dönemin en popüler ve aranılan sesi ve yüzü durumuna geldi. Vurgulu ve ince yorumuyla, ahenkli sesiyle kulağa, tasarımı kendine ait gösterişli ve ilgi uyandıran kostümleriyle de göze hitap eder duruma geldi. Türkiye’de ilk kez saz ekibini de standart kıyafetlerle bir örnek giydiren Zeki Müren, sahnede bütünlük oluşturarak, müziğine neredeyse görsel bir şölen tadı katıyordu. Bütün bunlardan dolayı, magazin basınının da katkıları ile “Sanat Güneşi” olarak anılır oldu.

Müren, birçok sanatsal yeteneğe sahip olduğunu, başarılı yapıtlar vererek kanıtladı. 1965'te farklı zamanlarda yazdığı şiirlerini bir araya getirerek “Bıldırcın Yağmuru” adıyla kitap ve kaset olarak yayımladı. Televizyonun gündelik hayattaki payını arttırmasıyla birlikte, sahnelerden ekranlara doğru geçmeye başladı. Amatör olarak resimle ve desen tasarımıyla da ilgilendi, birkaç sergi açarak bu alandaki yeteneğini gözler önüne serdi.

1970’li yılların sonuna doğru, kalp yetmezliği, yüksek tansiyon ve şeker hastalığı sebebiyle, sanatsal çalışmalarında perde arkasında kalmayı seçti. Sahnelerden uzaklaşarak, varlığını, dönemin müzikal modası olan video kliplerde hissettirdi. Kuşadası’nda (1980), ardından Paris’te (1983) kalp krizi geçirdikten sonra, daha çok Muğla/Bodrum’daki evinde yaşamaya başladı. 1984 yılında, geliri antik tiyatronun restorasyonuna harcanmak üzere, Bodrum Kalesi’nde son konserini verdi. Parıltılı kostümler içindeki görkemli görünümüyle hafızalarda kalmak isteyen Müren, bundan sonra evine kapanarak insanlardan uzaklaştı. Üç yıl aradan sonra; çıkarmayı planladığı Ajda Pekkan, Muazzez Abacı ve Muazzez Ersoy’la düetlerin yer alacağı yedi şarkıdan oluşan yeni kasetini tamamlayamadan, TRT’nin İzmir Radyosu Stüdyolarındaki canlı yayında kendisini yakalayan bir kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Ölümünden sonra evi müzeye dönüştürülen Zeki Müren’in sahne kostümlerinden resim çalışmalarına kadar birçok yapıtı burada sergilenmektedir. Müren’in cenazesi binlerce kişinin katıldığı bir törenle kaldırılarak Bursa Emir Sultan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Hemen hemen her albümüyle büyük başarılara imza atan Müren, Türk toplum yapısıyla ters düşen görüntüsüne karşın, farklı kesimlerden insanların sevgisini kazanabilmiş nadir sanatçılardandı. 45 yıllık sanat hayatında, yüzün üzerinde besteye imza atmış, iki yüzün üzerinde plak ve albüm çalışması yayınlamıştır. Almanya, Amerika, Yunanistan gibi ülkelerde de kasetleri satıldı. İngiltere'nin dünyaca ünlü şarkıcılarından Morrissey ve Marc Almond, Zeki Müren’i en çok sevdiği ses sanatçıları arasında baş sırada göstermektedirler. 1955 yılında “Manolyam” adlı şarkısıyla Türkiye’de ilk kez verilen Altın Plak Ödülü’nü almıştı

ALBÜMLERİ: Senede Bir Gün (1970), Pırlanta 1 (1973), Pırlanta 2 (1973), Pırlanta 3 (1973), Pırlanta 4 (1973), Hatıra (1973), Anılarım (1974), Mücevher (1975), Güneşin Oğlu (1976), Nazar Boncuğu (1977), Zirvedeki (1977), Sükse (1978), Kahır Mektubu (1981), Eskimeyen Dost (1982), Hayat Öpücüğü (1984), Masal (1985), Helal Olsun (1986), Aşk Kurbanı (1987), Gözlerin Doğuyor Gecelerime (1988), Ayrılık İşte (1989), Karanlıklar Güneşi (1989), Şarkılar (1989), Dilek Çeşmesi (1989), Bir Tatlı Tebessüm (1990), Doruktaki Nağmeler (1991), Sorma (1992).

KİTAP: Bıldırcın Yağmuru (şiirler, 1965).