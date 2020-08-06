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6 Ağustos koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Ağustos koronavirüs bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 14 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 20:31:00 - 2020-08-06 20:38:27
6 Ağustos koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de son 24 saatte 1153 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 237 bin 265, can kaybı 5 bin 789 oldu.

Bakan Koca, son tabloya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İyi̇ haberlere sadece siki tedbi̇rler dayanak olabi̇li̇r" dedi.

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