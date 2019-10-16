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5G’ye doğru adım adım

Türk Telekom, Türkiye’nin 5G’ye en hızlı geçen ülkeler arasında yer alması için hazırlıklarını sürdürüyor.

16 Ekim 2019 Çarşamba 09:53
5G’ye doğru adım adım

Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla ortaya koyduğu yol haritasına göre yol kat eden Türk Telekom, Türkiye’nin 5G’ye en hızlı geçen ülkeler arasında yer alması için hazırlıklarını sürdürüyor. 5G alanında geliştirdiği ürün ve teknolojilerin yanı sıra fiber altyapı yaygınlığı bakımından 5G’ye en hazır operatör konumunda olan şirket, yeni nesil eğitim teknolojileri şirketi Sebit’le, geleceğin eğitim dünyasının kapılarını aralıyor. Müşteri destek hizmetleri şirketi AssisTT ile müşteri deneyiminde başarılı bir grafiğe odaklanan şirket, daha çok kişiye daha çok internet imkânını sunmak için de seferber.

Fiber hane erişimimizi rekor düzeyde 2,4 milyon yıllık artışla 2018 yılsonunda 18,6 milyon haneye; 2019 ilk yarısında ise 19,4 milyonun üzerine çıkarıldı. Son bir buçuk yılda, 3,2 milyon yeni haneyi daha fiberle kapsadı. Türkiye’nin sahip olduğu dijital varlıkların kurucusu ve geliştiricisi olan şirket, milli teknoloji dönüşümünün her adımında gerçekleştirdiği yatırımlar, projeler ve çalışmalar ile Türkiye’yi geleceğe taşıyarak, Türk halkının ihtiyacı olan tüm yeni teknolojilere öncülük etmeye devam edecek.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 09:53
  1. Türk Telekom
  2. 5G
  3. fiber altyapı
  4. Sebit
  5. AssisTT
  6. Fiber

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