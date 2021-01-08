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Teknoloji 5A uydusu nereden fırlatıldı?
Teknoloji

5A uydusu nereden fırlatıldı?

Türksat 5A uydusu ne zaman fırtlatılacak, Türksat 5A uydusu ne işe yarar? 5'inci nesil uyduları olan Türksat 5A ve Türksat 5B Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla yapıldı. Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Türksat 5A, Türkiye saatine göre ise 8 Ocak Cuma günü saat 05.15'de uzaya gönderildi. Peki 5A uydusu nereden fırlatıldı? 5A uydusu ne işe yarayacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-08 08:17:00 - 2021-01-08 08:17:23

Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5A, Türkiye saatiyle 05.15'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden başarıyla fırlatıldı. Türkiye'nin 5'inci nesil uydusu Türksat 5A, Space X firmasına ait Falcon 9 roketi ile uzaya gönderildi.  Türkiye saatiyle 04.28'de yapılacağı planlanan uydunun fırlatılışı, hava şartları nedeniyle yaklaşık 1 saat ertelenerek Türkiye saatiyle 05.15'de gerçekleşti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat AŞ'nin Gölbaşı Yerleşkesinde düzenlenen toplantıda konuştu. Uydunun yörüngesine doğru hareket etmeye başladığını anlatan Karaismailoğlu, "Türksat 5A uydumuzdan 35'inci dakikadan sonra ilk sinyal geldi. Uydumuz, yolculuğuna devam ediyor. Bu yolculuk 4 ay sürecek. Daha sonra testlerimizi yapacağız ve uydu faaliyete alınacak." diye konuştu.

5A uydusu ne işe yarayacak?

Türksat 5A uydusu manevra ömrüyle yörüngedeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacak. Söz konusu uydunun 31 derece doğu yörüngesindeki konumuna ulaşmak için yapacağı yolculuğun yaklaşık 4 ay sürmesi ve bu yılın ikinci çeyreğinde hizmete başlaması hedefleniyor.

 

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