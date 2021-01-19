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Yerel 59 ilde harekete geçildi! Sabaha karşı 200'den fazla gözaltı...
Yerel

59 ilde harekete geçildi! Sabaha karşı 200'den fazla gözaltı...

İzmir merkezli 59 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 238 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 08:04:00 - 2021-01-19 08:37:11
59 ilde harekete geçildi! Sabaha karşı 200'den fazla gözaltı...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren mahrem imamların örgütsel faaliyetler ile ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki örgüt mensupları ile ankesörlü sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu bulunan kontörlü telefon hatlarından iletişime geçtiğini tespit etti.

Aralarında önceden belirledikleri şifreli konuşmalar yaparak düzenlenen örgütsel faaliyetlerinin yerini ve zamanını bildirdikleri, bu amaç doğrultusunda kısa görüşmeler yaptıkları tespit edilen farklı rütbelerdeki (Albay, Yarbay, Binbaşı, Yüzbaşı, Üsteğmen ve Teğmen) 218'i muvazzaf, 20'si ihraç, toplam 238 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma Genel Komutanlığı’nda görev yapmış 65 şüpheli, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev yapmış 133 şüpheli, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapmış aralarında 1 pilotunda bulunduğu 40 şüpheli hakkında İzmir merkezli toplam 62 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 238 şüpheliden 156 şüpheli gözaltına alındı. Operasyona ilişkin firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan 156 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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