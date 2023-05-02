577 km menziliyle MG4 ElectrIc Türkiye’de

Doğan Trend Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği, köklü İngiliz otomobil markası MG (Morris Garages), MG4 Electric ile C segmentine giriş yapıyor. Yüzde 100 elektrikli yeni MG4 Electric, Türkiye’de 969 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 2 donanım seçeneği bulunan modelin Comfort versiyonu 170 PS güç ve 350 km WLTP menzil; Luxury versiyonu ise 204 PS ve 435 km WLTP menzil sunuyor. Modelin menzili şehir içi kullanımlarda ise 577 km’ye ulaşıyor. Çocuk ve yetişkin yolcuların güvenliği, korunmasız yol kullanıcılarının (yayalar) koruması ve araç güvenlik destek fonksiyonlarının test edildiği zorlu Euro NCAP testlerinde MG4 Electric’in, güvenliği 5 yıldız ile tescillenmesi dikkat çeken bir başka özellik olarak öne çıkıyor. MG4 Electric 50:50 ağırlık dağılımı, alçak ağırlık merkezi, sınıfının üstünde boyutları, arkadan itişli sürüş sistemi ve MG Pilot teknolojik sürücü destek sistemleri ile konforu, güvenliği ve yüksek performansı aynı anda sunuyor.

İki batarya ve iki menzil seçeneği

MG4 Electric’in, Comfort ve Luxury olmak üzere 2 seçeneği bulunuyor. Giriş seviyesi olan MG4 Electric Comfort; 51 kWsa bataryaya, WLTP döngüsünde 350 km menzile ve arkada konumlandırılan 125 kW (170 PS) gücünde elektromotora sahip. MG4 Electric Luxury ise 64 kWsa batarya ve 150 kW (204 PS) gücünde bir elektromotorla donatılıyor. Bu motor, WLTP’ye göre 435 km; şehir içi kullanımlarda ise 577 km’ye kadar menzil sunuyor. MG4 Electric’in en önemli özelliklerinden biri de yalnızca 28 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e çok hızlı şarj olabilmesi.

V2L teknolojisi

MG markasının elektrikli otomobillerinin en dikkat çekici özelliklerinden biri olan V2L teknolojisi MG4 modelinde de bulunuyor. Bu özellik sayesinde MG4’ün bataryasındaki elektrik enerjisini bir kablo vasıtasıyla dışarıya aktarmak ve enerjisini paylaşmak mümkün. Sessiz ve sıfır emisyonlu bir jenaratöre dönüşebilen MG4 bu özelliği ile dışarıya 3,3 kW gücünde elektrik enerjisi verebiliyor. Aynı anda birden fazla elektrikli cihazı çalıştırabilen MG4 ile başka elektrikli otomobilleri bile şarj etmek mümkün.

Yenilikçi “ONE PACK” batarya, MG4 Electric’in dinamik görünümünün temelini oluşturuyor. Yüksekliği yalnızca 110 mm olan batarya, sınıfının en incesi olması ile dikkat çekiyor. İnce batarya sayesinde daha fazla iç hacim elde ediliyor.

Comfort versiyonda 363, Luxury versiyonda 350 litre olan bagaj hacmi, koltukların kullanım şekline bağlı olarak Comfort versiyonda 1.177; Luxury versiyonda ise 1.165 litreye kadar büyütülebiliyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

MG4 Electric; Pebble Black, Dover White, Medal Silver, Andes Grey, Diamond Red, Surfing Blue ve Fizzy Orange gövde renklerinde tercih edilebiliyor. Tavanı siyah olması ile dikkat çeken çift renkli Luxury versiyonda gri ve siyah olmak üzere iki farklı döşeme renk seçeneği bulunuyor.

Müthiş elektrik performansı

MG4 Electric Comfort, 51 kWsa batarya ile arkada konumlanan 125 kW (170 PS) elektromotoru birleştiriyor. 7,7 saniyede saatte 100 km hıza ulaşan modelin azami hızı 160 km/sa. MG4 Electric Comfort, 350 km WLTP menzil sunuyor. Otomobilin dahili hızlı şarj (AC) güçü 6,6 kW. Çok hızlı şarj (DC) kapasitesi ile modelin batarya doluluğu 40 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e ulaşabiliyor.

Luxury versiyonda 64 kWsa batarya ve gücünü arka tekerleklere aktaran 150 kW (204 PS) motor bulunuyor. Bu versiyonun 0-100 km’s hızlanması 7,1 saniye sürüyor ve 160 km/s maksimum hıza ulaşıyor. MG4 Electric Luxury’nin WLTP menzili 435, şehir içi menzili ise 577 km. Luxury versiyonda bulunan dahili AC şarj gücü 11 kW. Model, sahip olduğu yüksek çok hızlı şarj (DC) kapasitesi ile rakiplerinin önüne geçiyor ve bu kapasite sayesinde batarya doluluğu yalnızca 28 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e ulaşıyor. Ayrıca, iki versiyon da maksimum 250 Nm torka sahip.

7 yıl araç ve batarya garantisi

Doğan Trend Otomotiv, yüzde 100 elektrikli ve hibrit modellerinde sunduğu 7 yıl veya 150 bin km araç ve batarya garantisini MG4 Electric için de standart olarak sunuyor. Ayrıca marka, uzun süredir devam ettirdiği Valueguard Değer Koruma Programı ile MG4 Electric’in ikinci el değerini de güvence altına alıyor.

Doğan Trend Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal, “Yeni ZS EV’den sonra MG4 Electric ile elektrikli ürün gamımızı genişletmekten heyecan duyuyoruz. Marka olarak ürün gamımız genişledikçe satışlarımızın yüzde 50’sini elektrikli araçların oluşturmasını hedefliyoruz. Elektrikli otomobiller için yeni nesil bir tasarım konseptini temsil eden ve markamızın geleceğini yansıtan MG4 Electric’in pazara da yeni bir soluk getireceğine inanıyorum. Avrupa’da geniş bir kitleye hitap eden MG4 Electric, Avrupa’da çok sevildi. Sadece geçtiğimiz Mart ayında bile 10 bin adetten fazla satışa imza atma başarısını gösterdi. 2023 yılında MG4 Electric’in 80’den fazla ülkede satışta olması ve modelin bu yılki satışlarının global çapta 150 bin adeti geçmesini bekliyor. Ayrıca İngiltere’de “Yılın otomobili” ödülünü aldı. Tüm bu değerli ödüllerin yanı sıra yeni modelimiz Euro NCAP testlerinden aldığı 5 yıldız ile güvenliğini de kanıtladı. Türkiye’de de çok beğenileceğini düşünüyoruz, MG4 Electric, Türkiye’de de elektrikli otomobil pazarının güçlü bir oyuncusu olacak. Biz de yeni modelimiz ile Türkiye’de elektrikli otomobil pazarını geliştirmeyi ve genişletmeyi hedefliyoruz” dedi.