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57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

İçișleri Bakanlığınca yapılan inceleme sonucu 57 bin 191 kișinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı.

01 Mart 2019 Cuma 11:11
57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlığın, haklarında soruşturma yürütüldüğü gerekçesiyle pasaportlarına tahdit konulan kişilere ilişkin incelemesi devam ediyor.

İnceleme ve araştırma sonucu 57 bin 191 kișinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı.

Geçen yıl temmuz ayında da 155 bin 350 kișinin pasaportu, idari tahdit kaldırılarak geçerli hale getirilmişti.

Böylece, İçișleri Bakanlığınca bugüne kadar pasaportundaki idari tahdit kaldırılan kişi sayısı 212 bin 541'e ulaştı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 11:11
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