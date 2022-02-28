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Aktüel 55 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aktüel

55 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris, Bodrum ve Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen can salları ve lastik botlardaki 55 düzensiz göçmen, kurtarılarak karaya çıkartıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 21:21:00 -
55 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris, Bodrum ve Datça ilçelerinde farklı zamanlarda can salları ve lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine, bölgelere Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 55 düzensiz göçmeni, sahil güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

Marmaris'teki last​​​​​​​ik botların birinde bulunan ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen iki şüpheli gözaltına alındı.

Diğer yandan, Marmaris ilçesi Armella Koyu sahilinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na geçmeye çalışan 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Kurtarılan ve yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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