55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 183.3 kilometrelik Tekirdağ-Eceabat etabını Bora takımından Sam Bennett kazandı.
55.
17 Nisan 2019 Çarşamba 14:59
55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 183.3 kilometrelik Tekirdağ-Eceabat etabını Bora takımından Sam Bennett kazandı.
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