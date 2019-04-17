55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 183.3 kilometrelik Tekirdağ-Eceabat etabını Bora takımından Sam Bennett kazandı. 55.

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 183.3 kilometrelik Tekirdağ-Eceabat etabını Bora takımından Sam Bennett kazandı.

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