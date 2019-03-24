54. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'na doğru





İSTANBUL (AA) - İspanya'nın Guadalajara kentinde 28-31 Mart tarihlerinde yapılacak 54. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda mücadele edecek Türk Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, her yıl düzenlenen ve Avrupa Karate Federasyonuna (EKF) üye 53 ülkeden 51'inin katılım göstereceği şampiyonaya 508 sporcu kayıt yaptırdı. En kalabalık ikinci kafile konumunda olan milli takım, 7 kadın, 11 erkek sporcuyla mücadele edecek.

Guadalajara Spor Salonu'nda yapılacak müsabakalarda dördü takım, 12'si ferdi dalda madalya dağıtılacak.

Ay-yıldızlı ekipte Serap Özçelik Arapoğlu ile Burak Uygur son şampiyon unvanı ile İspanya'da mücadele verecek. 2016 ve 2017’de şampiyon olan Uğur Aktaş ile Tuba Yakan geçtiğimiz yıl bronz madalya kazanırken, Alparslan Yamanoğlu ile Eray Şamdan da dünya üçüncüsü unvanıyla tatamiye çıkacak.

Dünya sıralamasında dördüncü, Avrupa'da da birinci sırada yer alan ay-yıldızlı ekip, 3 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazandığı 2018'deki 53. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda en fazla podyum gören ülke olmuştu.

Türk Milli Takım kadrosunda şu sporcular bulunuyor:

- Kadınlar

Ferdi Kata: Dilara Eltemur

Kumite 50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu

Kumite 55 kilo: Tuba Yakan

Kumite 61 kilo: Merve Çoban

Kumite 68 kilo: Eda Eltemur

Kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu



Kadın Takım Kumite: Yıldız Aras, Serap Özçelik Arapoğlu, Eda Eltemur, Merve Çoban







- Erkekler

Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu

Kumite 60 kilo: Eray Şamdan

Kumite 67 kilo: Burak Uygur

Kumite 75 kilo: Erman Eltemur

Kumite 84 kilo: Uğur Aktaş

Kumite +84 kilo: Alparslan Yamanoğlu



Erkek Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran

Erkek Takım Kumite: Uğur Aktaş, Burak Uygur, Erman Eltemur, Alparslan Yamanoğlu, Murat Öz, Enes Bulut, Muratcan Deniz











