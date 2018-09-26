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535 bin çiftçiye ‘Tarım Kart’

PTT Pul Müzesi’nde düzenlenen törene katılan Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, PTT ile yapılan iş birliğinin başlattıkları dijital dönüşüm çalışmalarının bir ayağı olduğunu belirterek, “Bu çalışma sonunda, 535 bin ortağa Tarım Kart basıp, dağıtacağız. Bu kartla bundan sonraki süreçte hizmeti çiftçilerimizin ayağına götüreceğiz” dedi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 09:43
535 bin çiftçiye ‘Tarım Kart’

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile birlikte PTT ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) arasında Tarım Kart için iş birliği yapılması amacıyla PTT Pul Müzesi’nde düzenlenen törene katıldı.

"İLÇEYE GİTMEDEN İŞİNİ YAPABİLECEK"

Bakan Pakdemirli, “Tarımda 4.0” ile birlikte bu sektörde teknolojinin ön plana çıktığını, teknolojik gelişmeleri iyi takip eden çiftçilerin verim kayıplarını en aza indirdiğini anlattı. Dünyada, ekonomisi bilgiye dayanan toplumların lider konumda olacağına dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti: “Tarım Kart ile çiftçimizin en büyük faydasına olacak işi yaptık. Çiftçimiz hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet alacak, istediği zaman evinden, tarlasından ayrılmadan, ilçeye gitmeden işini yapabilecek. İsterse gübresini, mazotunu, yemini ve danışmanlık hizmetlerini bu kartla alacak. Proje olarak da tarımsal destekleri ayni ve maddi olarak bu kart üzerinden vermek için Tarım Kredi ile çalışıyor ve neticelendiriyor olacağız.

ÇİFTÇİLER TELEFONLA SİPARİŞ VEREBİLECEK

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz da PTT ile yapılan iş birliğinin, başlattıkları dijital dönüşüm çalışmalarının bir ayağı olduğunu söyledi. Poyraz, “Bu çalışma sonunda, 535 bin ortağa Tarım Kart basıp, dağıtacağız. Bu kartla bundan sonraki süreçte hizmeti çiftçilerimizin ayağına götüreceğiz” dedi.

Ortak çağrı merkezi kurmak ve cep telefonundan ulaşılabilen ortak bilgi sistemi oluşturmak için çalışma yürüttüklerine dikkati çeken Poyraz, bu sistemle çiftçilerin Tarım Kredi’ye telefonla sipariş verebileceklerini bildirdi.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 09:43
  1. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  2. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
  3. PTT
  4. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi)
  5. Tarım Kart
  6. PTT Pul Müzesi
  7. Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz
  8. Tarım Kredi

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