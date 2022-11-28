53 yaşındaki kadın feci şekilde can verdi
Aksaray'da bir fabrikada çalışan kadın, makinaya sıkıştı. 53 yaşındaki kadın bu olay sebebiyle hayatını kaybetti.
Aksaray'da çalıştığı fabrikada makinaya sıkışan işçi yaşamını yitirdi.
Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan İmdat Tosun (53) çalıştığı makinaya sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Tosun'u Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Tosun, buradaki müdahaleye karşın kurtarılamadı.
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