0553 313 94 23

526 yıllık tarihi cami restore edilmeyi bekliyor

Muğla’nın Menteşe İlçesinde 1493 yılında Esseyyid Şucaeddin Bey’in isteği üzerine yaptırılan 526 yıllık Kurşunlu Cami, restore edilmeyi bekliyor.

07 Eylül 2019 Cumartesi 13:54
526 yıllık tarihi cami restore edilmeyi bekliyor

Muğla’nın Menteşe İlçesinde 1493 yılında Esseyyid Şucaeddin Bey’in isteği üzerine yaptırılan 526 yıllık Kurşunlu Cami, restore edilmeyi bekliyor.


Kışın aşırı yağışlar nedeni ile caminin yan çatı kısmında çökme meydana geldi. Çökmenin meydana geldiği kısıma 5-6 ay önce tamirat için iskele yerleştirildi. Fakat tarihi cami ile ilgili herhangi bir işlem gerçekleştirilmedi.


Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe’nin en gözde merkez camii konumunda bulunan Kurşunlu Cami’nin zarar gören kısmı, Cuma namazını kılan vatandaşlar ve Kur-an Kursu öğrencileri için tehlike oluşturuyor. Cami cemaati, Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne bağlı olduğu öğrenilen tarihi caminin zarar gören çatı kısmının bir an önce onarılmasını istiyor.


Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde de yer alan tarihi cami adını 1853 yılında gördüğü tamir sırasında kubbesinin kurşunla kaplanmasından alıyor. Kurşunlu Cami aynı zamanda Selçuklu mimarisinin özelliklerini de taşıyor. Cami içinde yer alan kalem işi süslemelerin Rodos’tan getirilen kök boyalarla işlendiği biliniyor. Ayrıca cami içinde bulunan Kabe ve yelkenli gemi resimleri de caminin görülmeye değer özelliklerinden.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 13:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekimin 21-22'sinde Japonya'da İmparatorun devir teslimi ile alakalı resmi törene inşallah katılacağız."
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekimin..
    2. Antalya'da plaj voleybolu şenliği
    3. Üsküdar’da yüzlerce çocuk sünnet..
    4. Putin'den gerilimi tırmandıracak..
    5. Tekirdağ'da ATV devrildi: 1 ölü
    6. Emniyet kemeri sayesinde burnu bile..
    7. Araca giren arı kazaya neden oldu
    8. Red Bull Gaming Ground’a Gamex’te..
    9. İzmir'de 143 kaçak göçmen yakalandı
    10. Ticaret Bakanı Pekcan: "Sayın Ross'un..
    11. 71 yaşındaki Hayrettin Sönmez’den..
    12. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "(Ross..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan,..
    14. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    15. Beslenme çantasında neler olmalı
    16. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan..
    17. "Aramıza fitne sokmak isteyenlere..
    18. Bursa siyah inciri Asya kıtasına açıldı
    19. Galatasaray'da Kasımpaşa maçı..
    20. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
    21. Rusya ve Ukrayna arasındaki esir..
    22. Başkan Dündar’dan zabıtaya tebrik..
    23. İzmir'de 143 düzensiz göçmen yakalandı
    24. "4. Kadıköy Plak Günleri" başladı
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de..
    26. Kırtasiye ürünlerine bu sene zam yok
    27. Şanlıurfa'da Karahantepe heyecanı
    28. Kadına şiddete uluslararası turnuvada..
    29. Çavuşoğlu KKTC’ye gidiyor
    30. Tamire götürdüğü ATV’nin altında..
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim