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52 göçmen yakalandı

Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 52 göçmen yakalandı.

30 Ekim 2018 Salı 10:53
52 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Taşburun mevkisinden bir grup düzensiz göçmenin lastik botla denize açıldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Durdurulan lastik bottaki, 46'sı Suriye, 5'i Irak, biri Filistin uyruklu 52 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botuna alındı.

Karaya getirilen, aralarında çocukların da bulunduğu yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 10:53
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