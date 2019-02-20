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511 yıllık tarihi Taşhan’ın restorasyonu Nisan ayında tamamlanacak

Mahmut Bin Ali Paşa Vakfı tarafından 1508 yılında yaptırılan tarihi Taşhan’ın restorasyonunun Nisan ayında tamamlanması planlanıyor.

20 Şubat 2019 Çarşamba 08:56
511 yıllık tarihi Taşhan’ın restorasyonu Nisan ayında tamamlanacak

Mahmut Bin Ali Paşa Vakfı tarafından 1508 yılında yaptırılan tarihi Taşhan’ın restorasyonunun Nisan ayında tamamlanması planlanıyor.


2016 yılında Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restorasyon çalışmalarına başlanan Saathane Meydanı projesinde sona gelindi. Proje içerisinde yer alan 19. yüzyılda Hazinedar Zade Süleyman Paşa tarafından yaptırılan Süleyman Paşa Medrese ve Camisi’nin restorasyon çalışmalarının ise Mayıs ayında tamamlanması öngörülüyor. Şifa Hamamı’nın restorasyon çalışmalarının da 1 yıl süreği öğrenildi.



Restorasyon bitiş tarihi uzadı


Mahmut Bin Ali Paşa Vakfına ait olan ve 1508 yılında inşa ettirilen 511 yıllık tarihi Taşhan’ın restorasyonunun ise büyük bir kısmı tamamlandı. 2016 yılında sözleşmesi yapılan ve 2017 yılında tamamlanması planlanan tarihi Taşhan’ın öngörülemeyen keşiflerden dolayı bitiş tarihi uzadı. Vakıflar Genel Müdürlüğü ekiplerince büyük bir titizlikle aslına uygun olarak yürütülen tarihi Taşhan’ın restorasyon çalışmalarının Nisan ayında tamamlanması öngörülüyor.



Maliyetleri belli oldu


Süleyman Paşa Medrese ve Camisi’nin restorasyon çalışmalarına yaklaşık 9 milyon lira, tarihi Taşhan’ın restorasyon çalışmalarına ise yaklaşık 7 milyon lira harcandı.



Kültür mirasına kazandırılacak


Tarihi projenin tamamlanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi yapılacak ve tarihi yapılar kültür mirasına yeniden kazandırılmış olacak.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 08:56
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