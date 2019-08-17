500'den fazla site engellendi! Sisi medyadan sonra interneti de ele geçiriyor

The Tahrir Institute for Middle East Policy'de yayınlanan bir makaleye Abdulfettah Es Sisi, 2013'te darbeyle iktidara geldiğinden beri iletişim araçlarını ve muhaliflerin örgütlenmesini engellemeye çalıştı.

2018 yılındaki Basını Düzenleyen Yasa, Medya ve Medya Düzenleme Yüksek Kurulu gibi adımlarla basını baskı altına aldı.

2017 yılında web sitelerine yönelik toplu halde engelleme girişimleri getirildi.

Bir günde 21 internet sitesi erişime kapatıldı.

Mada Masr gibi bağımsız haber kuruluşları Mısır içinde tamamen erişilemez web sitelerini keşfetmek için harekete geçti.

2018 Siber Suçlar Kanunu, çevrimiçi faaliyetlerle ilgili daha fazla kısıtlama getirdi.

Bağımsız medya kuruluşlarını satın aldılar

Şimdi Mısır medyası doğrudan devlete ait ya da devlet kontrolünde bulunuyor. Burada işaret edilen devlet ise direkt olarak istihbarat servisleri.

Eagle Capital şirketi aracılığıyla bağımsız medya kuruluşlarını satın aldılar ve muhaliflerin bu platformları kullanarak iletişim kurmasını imkansız hale getirdiler.

Protesto Yasası uyarınca, muhalefet partileri İçişleri Bakanlığı'na medyaya yönelik Anayasa değişikliklerini 28 Mart'ta barışçıl bir şekilde protesto etmek istediklerini ilettiler. Fakat bu istek reddedildi.

Batel kampanyası

2019 Nisan ayında geçirilen ve Sisi'nin görev süresini 2030'a kadar uzatan ve 34 binden fazla internet sitesine erişimini engellemeyi öngören kararlara ilişkin internet ortamında Batel (Arapça'da 'boş' ve 'geçersiz' anlamlarına geliyor) kampanyası düzenlendi. Fakat bu site Mısır'daki dört büyük internet servis sağlayıcısının hepsinde engellenmişti.

Bu, kampanya organizatörleri ile Mısır güvenlik makamları arasında bir kovalamaca başlattı. web sitesinin her yeni kopyası, yayınlanmasından birkaç saat sonra engellendi. Kampanya, web sitelerine ve aynalarına ek olarak, Facebook Messenger, Telegram mesajlaşma uygulaması ve e-posta yoluyla oylama mekanizmalarını da içeriyordu. 22 Nisan'daki oylama döneminin sonunda Batel, hükümetin kararlarına karşı 700.000'in üzerinde oy aldığını iddia etti.

2019 anayasa değişikliklerine karşı çıkan ilk Batel web sitesi voiceonline.net idi ve 9 Nisan'ın başında yayınlandı. İnternetin kapanması ve sansürünün ölçülmesi ve raporlanması konusunda uzmanlaşmış bir internet izleme kuruluşu olan Netblocks, sitenin tüm servsi sağlayıcılarda engellendiğini duyurdu.

Her seferinde engellendi

Batel ertesi gün hızla yeni bir alan adı ile yoluna devam etti. Fakat o da kapatıldı. 10 ayrı alan adıyla Mısırlılara ulaşmaya çalışan Batel kampanyası her seferinde engellendi.

Netblocks tarafından anayasa referandumu sırasında belgelenen sansür şekli, derinlemesine güvensiz ve çelişkili bir rejime işaret ediyor. Çabalarına rağmen, Batel kampanyası sınırlı erişime sahipti; Twitter hesabının referandumun son gününde 10.000'den az takipçisi vardı, ancak rejim küçük bir muhalefet kampanyasını bile damgalamak için büyük çaba sarf etmeye istekliydi.

Sisi, Mısır'ı Afrika ve Ortdoğu'da dijital bir merkez haline getirme planları konusunda uzun zamandır açıklamalarda bulunuyor.

Bugüne kadar, birçok bağımsız haber, medya ve siyasi örgüt de dahil olmak üzere, ülke içinde engellenen 500'den fazla web sitesi var. Bitly'nin normal bir uygulama haline gelmesi gibi temel hizmetleri engellemek durumunda Mısır'ın teknoloji sektöründen istenen yatırımı çekmesi inanılmaz derecede zor olacaktır.