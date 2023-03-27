500 yıllık Kıpçak Türk destanı: Edige Batır
VakıfBank Kültür Yayınları’nın yayımladığı “Edige Batır Destanı” Kıpçak Türk halklarının Altın Orda devletine karşı bağımsızlık ve egemenlik savaşını, tarihte yaşamış gerçek bir kahraman savaşçı Edige’nin gözünden anlatıyor. Kitap, akademisyen Göksel Öztürk tarafından, Başkurtça ve Türkçe dillerindeki ortak sözcüklerin korunmasına özen gösterilerek günümüz Türkçesi ile hazırlandı.
HABER MERKEZİ
Eser, gerçek hayatta da yaşamış tarihi bir isim olan ve Altın Orda devletinin hakimiyetini sürdürebilmesi için oğlu Moradım ile büyük mücadeleler veren kahraman bir savaşçının hikâyesini anlatıyor.
261 yıllık el yazması
Ünlü Başkurt ozanı Burangolov nüshası olarak bilinen bu çalışma; destanın 500. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, 1762 tarihli el yazması kaynak alınarak, M. Borangolov, Rəşit Nigmeti, Bayazit Bikbay ve tarihçi Ebubekir Usmanov tarafından 1940 yılında tamamlandı. Burangolov’un yasağa maruz kalan çalışması, ilk kez 1989 yılında “Agizel” adlı dergide yayımlandı. Destand, Kıpçak Türk halklarının zengin hayal gücü ve yaratıcılığını kahramanlık teması üzerinden ortaya koyuyor.