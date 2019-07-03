500 milyon liralık kira sertifikası ihracı

Albaraka Türk, üçüncü kira sertifikası halka arzını başarıyla tamamladı. Albaraka Türk’ün iştiraki Bereket Varlık Kiralama’nın 24-25-26 Haziranda yurt içi piyasada gerçekleştirdiği ve 350 milyon lira olarak planlanan kira sertifikası işlemi, gelen yoğun talep nedeniyle 500 milyon lira olarak gerçekleşti. Tamamlanan bu ihraçla birlikte Albaraka Türk, bu yılın ilk yarısında nitelikli/tahsisli ve halka arz şeklinde olmak üzere toplam 20 adet ve 4 milyar lira tutarında kira sertifikası ihracı gerçekleştirmiş oldu. Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Hazine, Yatırım Bankacılığı ve Finansal Kurumlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Malek K. Temsah, “Son gerçekleştirdiğimiz 500 milyon TL’lik halka arz kira sertifikası işlemi, hem büyüklük hem de yatırımcı sayısı bakımından şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz en büyük ihracımız olmuştur. Bu fon kaynağının büyümesi, bu varlıkların cazip getirilerin bir yansımasıdır” dedi.