500 gr karnabahar, 300 gr brokoli ile yapılan fırında sebze tarifi! Nefis ve pratik hazırlanan yemek

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
500 gr karnabahar, 300 gr brokoli ile yapılan fırında sebze tarifi! Nefis ve pratik hazırlanan yemek

500 gr karnabahar 300 gr brokoli gibi artan küçük sebzelerle bile yapılan pratik olan fırında sebze tarif. İçi ihtiyaç duyulan, sağlığı desteklemesi ile bilinen sebzelerle birlikte o besinlerle hazırlanıyor. Nefis ve pratik yemek tarifi...

Fırında sebze Tarifi

500 gr karnabahar.
300 gr brokoli .
2 .3 adet patates .
1 adet havuç.
1 adet kırmızı biber.

Sosu için:

Yarım çay bardağından biraz fazla zeytinyağ.
1 tatlı kaşığı tatlı toz kırmızı biber.
1 çay kaşığı kekik.
2 diş sarımsak.
Tuz

Hazırlık

Karnabahar ve brokoliyi yeterli büyüklükte ayrıştıralım, patates havuç biberi doğarayalım.
Sos malzemelerini karıştırıp sebzlere ilave edelim hepsini çok iyi harmalayalım. Yağlı kağıdı ıslaptıp üzerine kapatalım.
180 derec fırında sebzler pişene kadar pişirelim
Yoğurtla servis edebiliriz. Afiyet olsun.

