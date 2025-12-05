500 gr karnabahar, 300 gr brokoli ile yapılan fırında sebze tarifi! Nefis ve pratik hazırlanan yemek
Fırında sebze Tarifi
500 gr karnabahar.
300 gr brokoli .
2 .3 adet patates .
1 adet havuç.
1 adet kırmızı biber.
Sosu için:
Yarım çay bardağından biraz fazla zeytinyağ.
1 tatlı kaşığı tatlı toz kırmızı biber.
1 çay kaşığı kekik.
2 diş sarımsak.
Tuz
Hazırlık
Karnabahar ve brokoliyi yeterli büyüklükte ayrıştıralım, patates havuç biberi doğarayalım.
Sos malzemelerini karıştırıp sebzlere ilave edelim hepsini çok iyi harmalayalım. Yağlı kağıdı ıslaptıp üzerine kapatalım.
180 derec fırında sebzler pişene kadar pişirelim
Yoğurtla servis edebiliriz. Afiyet olsun.
