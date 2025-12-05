COVID aşısı hayat kurtarıyor: Ölüm riski 4 yılda yüzde 25 azaldı

Araştırma, mRNA aşısı yaptıran 18-59 yaş arası bireylerin takip edilen dört yıllık süreçte genel ölüm riskinin aşı olmayanlara göre yüzde 25 daha düşük olduğunu gösteriyor. Ayrıca COVID-19 nedeniyle hastane ölümü oranının aşısızlara kıyasla yüzde 74 daha düşük olduğu vurgulanıyor. Fransa’da yürütülen geniş kapsamlı bir çalışma, COVID-19’a karşı en az bir doz mRNA aşısı yaptıran genç ve orta yaşlı yetişkinlerin, aşı olmayanlara kıyasla sonraki dört yıl içinde herhangi bir sebepten ölme ihtimalinin daha düşük olduğunu ortaya koydu. Verilere göre aşı olanların COVID-19 nedeniyle hastanede hayatını kaybetme riski de aşısızlara göre yüzde 74 daha düşük. Hakemli bilimsel dergi JAMA Network Open'da yayımlanan araştırma, 18-59 yaş aralığında 28 milyondan fazla yetişkini kapsıyor.