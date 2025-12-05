  • İSTANBUL
COVID aşısı hayat kurtarıyor: Ölüm riski 4 yılda yüzde 25 azaldı

Araştırma, mRNA aşısı yaptıran 18-59 yaş arası bireylerin takip edilen dört yıllık süreçte genel ölüm riskinin aşı olmayanlara göre yüzde 25 daha düşük olduğunu gösteriyor. Ayrıca COVID-19 nedeniyle hastane ölümü oranının aşısızlara kıyasla yüzde 74 daha düşük olduğu vurgulanıyor. Fransa’da yürütülen geniş kapsamlı bir çalışma, COVID-19’a karşı en az bir doz mRNA aşısı yaptıran genç ve orta yaşlı yetişkinlerin, aşı olmayanlara kıyasla sonraki dört yıl içinde herhangi bir sebepten ölme ihtimalinin daha düşük olduğunu ortaya koydu. Verilere göre aşı olanların COVID-19 nedeniyle hastanede hayatını kaybetme riski de aşısızlara göre yüzde 74 daha düşük. Hakemli bilimsel dergi JAMA Network Open'da yayımlanan araştırma, 18-59 yaş aralığında 28 milyondan fazla yetişkini kapsıyor.

GENEL ÖLÜM RİSKİ YÜZDE 25 DAHA DÜŞÜK: 1 Mayıs-31 Ekim 2021 arasında ilk mRNA aşı dozunu yaptıran kişilerde, 45 aylık takip döneminin sonunda tüm nedenlere bağlı ölüm oranı yüzde 0,4 olarak kaydedildi. Aynı dönemde hiç aşı yaptırmayanlarda bu oran yüzde 0,6 oldu. Veriler standartlaştırıldığında aşılı bireylerde genel ölüm riskinin yüzde 25 daha düşük olduğu görüldü. Araştırmacılar aşılı bireylerin daha yaşlı ve daha fazla kronik hastalığa sahip olmasına rağmen bu sonuçların elde edilmesinin “dikkate değer” olduğunu düşünüyor.

HASTANE ÖLÜMLERİNDE YÜZDE 74 DAHA DÜŞÜK RİSK: Ayrıca aşı olanların COVID-19 nedeniyle hastanede hayatını kaybetme riski, aşısızlara göre yüzde 74 daha düşüktü. Takip süresinin ilk 6-9 ayında aşılamanın daha güçlü bir koruma sağladığı görüldü. Bu azalmanın nedeni ise zamanla COVID’e bağlı ölüm oranlarının hem aşılı hem de aşısız grupta düşmesi ve virüsün değişen dolaşım dinamikleri gösteriliyor.

AŞILI BİREYLERİN SOSYOEKONOMİK DÜZEYİ DAHA YÜKSEK: Araştırmada öne çıkan diğer bulgular ise aşı olmayı tercih eden insanların özelliklerine dair dikkate değer bulgular sundu. Verilere göre aşılı kişiler daha yüksek sosyoekonomik düzeye sahipti. Öte yandan aşılılarda kalp hastalığı, kanser ve solunum hastalıkları gibi ek hastalıklar daha yaygındı. Genel ölüm nedenleri katılımcıların sadece yüzde 59’unda belirlenebildi. En sık ölüm nedenleri her iki grupta da kanser, kazalar ve kardiyovasküler hastalıklar oldu. Travma ya da kazaya bağlı yaralanmalar analizden çıkarıldığında da sonuçlar değişmedi ve risk farkı korundu.

SOSYOEKONOMİK FAKTÖRLER DE SONUCU ETKİLEMİŞ OLABİLİR: Araştırmacılar, aşılanma kararı ile sağlık hizmetlerine erişim arasındaki bağlantının önemli bir faktör olduğunu belirtti. Aşı yaptıran kişilerin daha iyi sağlık hizmeti alması, gözlenen daha düşük ölüm oranlarıyla ilişkilendirilebilir. Ayrıca, aşı olmayanlarla aşı olanlar arasında davranışsal ve sosyal farklar da olabileceği, bunların tamamen ölçülememiş olmasının sonuçlarda karışıklığa yol açabileceği vurgulandı.

ABD’DE MRNA AŞILARINA KARŞI SİYASİ BASKI: Araştırma, ABD’de Trump yönetiminin mRNA aşılarına yönelik daha sert bir tutum aldığı dönemde yayımlandı. Ağustos ayında federal fonlarla desteklenen 22 mRNA aşı projesi durdurulmuştu. Ekimde ise ABD Hastalık Kontrol Merkezleri'nin (CDC) aşı danışma komitesi, COVID-19 aşılarının artık hiçbir yaş grubu için rutin olarak önerilmemesi kararı almıştı. Geçen hafta ABD İlaç ve Gıda İdaresi'nin (FDA) üst düzey aşı yetkilisi Vinay Prasad, kurum içi bir notta, en az 10 çocuğun COVID aşısı nedeniyle öldüğünü öne sürmüştü.

