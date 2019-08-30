50 yaşındaki atlet Zafer Koşusu’nda birinci oldu Kütahya’nın Dumlupınar İlçesinde bu yıl 13’üncüsü düzenlenen ’Büyük Zafer Koşusu’nda 50 yaşındaki Afyonkarahisarlı atlet Ayhan Duymuş birinci oldu.

Kütahya’nın Dumlupınar İlçesinde bu yıl 13’üncüsü düzenlenen ’Büyük Zafer Koşusu’nda 50 yaşındaki Afyonkarahisarlı atlet Ayhan Duymuş birinci oldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Küthya’nın Dumlupınar ilçesinde tören düzenlendi. Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen 13 Büyük Zafer Koşusu’na çeşitli illerden onlarca sporcu katıldı. Sergilediği performansıyla genç sporculara taş çıkartan 50 yaşındaki Afyonkarahisarlı atlet Ayhan Duymuş, koşuyu rakiplerine fark atarak birinci tamamladı. Başarılı atlete madalyasını Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.