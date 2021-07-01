Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumun büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Varyantlar sebebiyle aşılamada hızın artması son derece önemli. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu sebeple herkesi aşı olmaya davet ediyor. Peki, 50 yaş üstü vatandaşların eşleri için randevu sistemi açıldı mı?

50 yaş üstü eşi olanlar 3. doz aşı olabiliyor mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısının ardından, “İki doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile üçüncü doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir. Üçüncü doz aşının hangi aşı türü ile olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği yoktur. Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar üçüncü doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler. Bu konuda tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığı ile istediğiniz aşıyı üçüncü doz olarak yaptırabilirsiniz” açıklamalarda bulundu.

1 Temmuz Perşembe gününden itibaren 3. doz aşılar uygulanmaya başladı. Bazı vatandaşlar yaş sınırı kendilerine gelmemesine rağmen 1. ve 2. dozlarını eşlerinin yaşları sebebiyle erken olabildi. 60 yaş üstü vatandaşların eşleri 50 yaşın altında olsa dahi ilk iki doz aşılarını olabildi. Ancak aynı durum 3.dozlar için geçerli değil. Sistem sağlık çalışanlarına ve 50 yaş üstüne 3.doz aşı randevularını açıyor.

AŞI RANDEVU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ