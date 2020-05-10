50 günlük hasret sona erdi

65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasında esneklik tanıyan uygulama saat 11.00 itibarıyla başladı. İzmir’de 65 yaş ve üstü vatandaşlar araç kullanmadan, evlerine yakın olan yürüme mesafesinde vakit geçirmeye başladı.

Korona virüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip olan vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı. İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde 22 Mart’tan bu yana evlerinde kalan 65 yaş ve üstü vatandaşlar 50 gün sonra ilk kez bugün 4 saatliğine sokakta dolaşmanın keyfini çıkarmaya başladı. Kemalpaşa’da bazı yaşlılar evlerinin önünde oturmayı tercih ederken bazıları yürüyüş yapıp, evlerine yakın mesafedeki park ve bahçelerde dolaştı.

Korona virüs nedeni ile alınan tedbirler kapsamında yaklaşık olarak 50 günden beri evden hiç çıkmadığını belirten 71 yaşındaki Ahmet Altuntaş, “Bu süreçte hem devletimizin telkinlerine kulak verdik hem de sağlık çalışanlarımızın işini kolaylaştırdık. Özellikle sağlık çalışanlarımıza seslenmek istiyorum; biz onlar için evdeyiz onlar kendilerine dikkat etsin, Allah onlardan razı olsun” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkür eden Altuntaş, evde kaldıkları sürece kurallara da azami ölçüde riayet ettiklerini dile getirdi. Bingül Altuntaş ise evde kalmanın sıkıcı olduğunu belirtti. Altuntaş, “Sağlığımız için bu kurala uyduk. Süreci rahat bir şekilde atlattık. Balkona çıktık, temiz hava aldık. Yaklaşık 2 ay oldu. Cumhurbaşkanımız yeterince dikkatli davranıyor. Kendisinden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.