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Aktüel

50 gün sonra ilk kez dışarı çıktılar

Manisa’nın Kırkağaç ilçesindeki 65 yaş üstü vatandaşlar, yaklaşık 2 sonra verilen 4 saatlik sokak iznini Küçük Çam Piknik Alanı’nda yürüyüş yaparak değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 13:27:40 -
50 gün sonra ilk kez dışarı çıktılar

Manisa’nın Kırkağaç ilçesindeki 65 yaş üstü vatandaşlar, yaklaşık 2 sonra verilen 4 saatlik sokak iznini Küçük Çam Piknik Alanı’nda yürüyüş yaparak değerlendirdi. 7 haftalık zaman sonra yeniden dışarı çıkma fırsatı bulan yaşlılar, bu serbestliğin her hafta tanınmasını istediler.


Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları 7 hafta önce kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlar, bugün 4 saatlik sokağa çıkma serbestliğinde yürüyüş yaparak, güzel havanın tadını çıkardı. Manisa genelinde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında 65 yaş üstü vatandaşlara 4 saatlik sokak serbestliğinin tanınması üzerine Kırkağaç ilçesindeki 65 yaş üstü vatandaşlar Küçük Çam Piknik Alanı’nda çam ağaçlarının altında yürüyüş yaparak değerlendirdi. Vatandaşlar maske takmayı ihmal etmezken, sosyal mesafe kurallarına da uydu. Uygulamadan memnun olduklarını ve gelecek haftada bu uygulamanın tekrarını isteyen yaşlılar, adeta mahkumiyetten kurtulduklarını ve özgürlüğün tadını çıkardıklarını söyledi. Yaşlılar 50 gün sonra ilk kez dışarı çıkabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtirken, korona virüs salgının biran önce bitmesi temennisinde de bulundular.

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