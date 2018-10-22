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50 bin taşeron işçiye kadro yolu açıldı

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, KİT’lerdeki 50 bini geçen taşeron personel, kamu görevlisi olarak kadroya geçirilecek.

22 Ekim 2018 Pazartesi 09:55
50 bin taşeron işçiye kadro yolu açıldı

Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin (KİT) 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu kararda KİT’lerin personel alımlarıyla ilgili detaylar da yer aldı. Bu detaylar arasında sayıları 50 bini geçen taşeron personele de müjde çıktı. Düzenleme ile KİT’lerdeki taşeron personel de kamu görevlisi olarak kadroya geçirilecek.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 09:55
  1. Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT)
  2. Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin (KİT) 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı
  3. Cumhurbaşkanlığı kararı
  4. Resmi Gazete
  5. taşeron personel

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  • YörükYörük43 dk önce
    Herkes biliyor ki, hizmet alımı ve taşeronla işe girenler Milletvekili, il başkanı referanslarıyla girdi bu işlere. Şimdi ise kadroya geçiyorlar. Yazık, 2010 KPSS mağdurları ne olacak? Gerçek hak sahipleri onlar. Adalet istiyoruz. Hükümet kul hakkına giriyor. Adalet olmayan ülkeden hiçbişey olmaz. Köprü, yol, uçak, tank yapmışsınız, boş. Memurların çoğunluğu torpille işe giriyor. Özellikle belediye ve üniversiteler çiftlik. Öğretim üyesi, araştırma görevlisi kadroları siparişle açılıyor. Vatandaşa zulüm yapılıyor.
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