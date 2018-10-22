50 bin taşeron işçiye kadro yolu açıldı

Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin (KİT) 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu kararda KİT’lerin personel alımlarıyla ilgili detaylar da yer aldı. Bu detaylar arasında sayıları 50 bini geçen taşeron personele de müjde çıktı. Düzenleme ile KİT’lerdeki taşeron personel de kamu görevlisi olarak kadroya geçirilecek.