5. yılında evlat nöbeti

Evlat Nöbeti’nin ele alındığı ulusal çaptaki panelde toplam dört oturum düzenlenmiş, her oturumda dört , beş ve altı isim söz almış, medya mensubu, akademisyen ve STK temsilcilerinden oluşan toplam 19 katılımcı sunum yapmış ve her oturumda önemli konu başlıkları tespit edilmiştir. Panelin sonuç bildirgesi evlat nöbetinin 5. yıldönümü 3 Eylül 2023 tarihinde kamuoyuna 20 madde halinde Türkçe ve Kürtçe olarak açıklanmıştır .

1-Son 20 yılda siyasi ve ekonomik olarak güçlü Türkiye ikinci yüz yılına girerken terörü bitirme noktasına getirdiği tespit edilmiştir.

2-Terör ve siyasi uzantılarının tükenmesinde ve insan kaynağının kesilmesinde evlat nöbetinin önemli payı olduğu bildirilmiştir. Terör propagandalarını boşa çıkaran annelerin çığlığı ve bölgede oluşturduğu bilinçtir.

3-Evlat nöbetinin Dünya’da emsali olmayan sosyolojik bir kadın hareketi olduğu ve yıllardır Terör örgütleri tarafından sürdürülen korku telkinlerinin babaların da dahil olduğu evlat nöbeti tutan aileler sayesinde yok olduğu panelde açıkça vurgulanmıştır.

4- Annelikten daha güçlü insani duygu ve bağ yoktur . Kadına yapılan en büyük şiddet evladından koparılmasıdır. Diyarbakır anneleri feraseti,cesaretleri ve dimdik duruşları ile sağır ve kör olmayan tüm kalplere örnek olmuşlardır.

5-Sivil bir eylem olarak başlayan ve devam eden Evlat nöbetinin başarısının arkasında, desteğini açıkça ifade eden başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanlığımızın güçlü iradesi özellikle belirtilmiştir.

6- Panel de evlat nöbeti medya sosyolojisi açısından her yönü ile değerlendirilmiş ,evlat nöbeti tutan ailelerin daha fazla medyada yer alması gereği vurgulanmış üst düzey medya mensubu Panelistler sunumlarında ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini bildirmişlerdir.

7- TRT Kürdi başta diğer kitlesel iletişim araçlarında ailelerini gören ve teslim olmaya karar veren örgüt militanları olduğu tespit edilmiş. Evlat nöbeti tutan ailelerin acısına ortak olmanın ve onların sesini medyada duyurmanın önemi bir kez daha ortaya konulmuş, annelerin çığlığı Panel vesilesi ile milyonlarca insanımıza tekrar ulaşmış ve akabinde 3 aile daha evladına kavuşmuştur.

8- Panelde Terörün uluslararası destekçiler sayesinde varlığını sürdürdüğü özellikle belirtilmiştir. Binaenaleyh evlat nöbetinin özellikle uluslararası areneda doğru ve güçlü anlatılmasının önemi vurgulanmıştır.

9- Gezi olayları ve benzeri toplumsal hareketlerde günlerce Türkiye'den canlı yayın yapan Batı medyası teröre karşı mücadele eden ve sayıları dörtyüzleri bulan ailelerin 5 yıldır süren protest duruşunu görmezden gelmeleri, Batı medyasının savundukları değerlerde bile samimi olmadıklarını göstermiştir.

10- Evlat nöbeti Çadır panelinin ortaya koyduğu önemli bir diğer tespitte; Diyarbakır annelerine Şehit anneleri başta olmak üzere Edirne'den Kars'a bütün toplumsal yapıların destek vermesi terör örgütünü çaresiz bırakmıştır.

11- Panel , terörden beslenen siyasi yapıların ve bileşenlerinin terör sona erdiği takdirde hayatta kalamayacaklarını açık bir şekilde ispatlamıştır.



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12- Panelin özellikle evlat nöbeti’nin başladığı Diyarbakır HDP il binasının önünde eylemin yapıldığı çadır içinde sivil toplum örgütlerinin öncülüğü ve katılımı ile gerçekleşmesi, Stk'ların ortaya koyduğu sivil desteğin önemi ve ailelerin siyaset üstü bir mücadele olduğunu bir kez daha ortaya konmuştur.

13 - Geniş halk desteği alan anneler “ evlat nöbeti” vesilesiyle terör sempatizanı ve siyasi uzantılarının gerçek yüzünü ifşa etmiştirler. Maskeleri düşen terörün siyasi uzantısı ve işbirlikçilerini halkımız sandıkta cezalandırmıştır. Ne destekledikleri Cumhurbaşkanı adayı seçilmiş ne de istedikleri oyu alabilmişlerdir.

14- Birleşmiş Milletler İnsan Hakları ve Avrupa Birliği gibi birçok uluslararası topluluğun ve Düşünce kuruluşlarının raporlarında ifade edilen "çocuk kaçırma", "terör örgütüne eleman temin etme" gibi eylem veya girişimlerin evrensel suç olduğu sabit iken, mezkur suçların mağduru Diyarbakır anneleri ve diğer evlat nöbeti tutan aileler söz konusu olunca raportörlerin sessiz kalmalarının sebebi panelistler tarafından calib-i dikkat bulunmuş ; İki yüzlü batı tavrı olarak izah edilmiştir.

15 - Diyarbakır da başlayan evlat eylemi şehirlere hatta ülkelere yayılması dünyada ilk defa bir anne hareketinin teröre karşı başarısını da beraberinde getirmiştir.

16 - Evlat nöbetinin siyaset üstü bir mesele olduğu 5 senede açıkça ortaya çıkmıştır. Bu süre zarfında farklı düşünce ve siyasi görüşten insanların ziyaret ettiği ve destek verdiği Diyarbakır annelerini, bazı muhalif siyasi parti liderlerinin ziyarete gelmediğini anneler esefle beyan etmişlerdir.

17-Terör örgütünün marksist bir yapıya sahip olması hiç bir kutsal tanımaması bölge halkının ise İslami değerlere sıkı sıkıya bağla olması önemli bir sosyolojik durumdur. Bölgede faaliyet gösteren ve milli birliğimizin en önemli unsuru olan dinimiz İslamı tebliğ eden cemaat ,vakıf ve derneklerin takdire şayan çalışmalarına hız vermeleri, gençlere ulaşmak için daha fazla çaba ve etkinlik ortaya koymalarının gereği özellikle vurgulanmıştır.

18-Sözde insan hakları ve kadın hakları savunucusu, hümanist, evrenselci, doğasever, halkın dertleri ile dertlendiğini iddia eden sanatçılara , 5. yılına giren evlat nöbetindeki aileleri ziyarete gelmeleri , hiç olmazsa ; her konuda yorum yaptıkları sosyal medyalarıdan bir paylaşım yapmaları tavsiye edilmiştir.

19-Terör örgütü ve siyasi uzantılarının kaçırdıkları çocukları Devlet ve vatandaş aleyhine bir şiddet eylemine karışmasının önününe geçen ve örgüte katılımı engelleyen bir diğer unsur da ; Terörle iltisakı tespit edilen Belediyelere uluslararası hukuka uygun bir şekilde atanan Başkan vekillerinin hizmetteki başarısı, bölgeye getirdikleri güven ortamı ve bölge gençlerini istihdama kazandırmasıdır.

20- Kanlı eylemlerin şehirlere taşınmasında önemli rol oynayan terörle irtibatlı belediyelerin başına getirilen Başkan vekillerinin , bölge gençlerinin eğitimi için kütüphaneler , spor kompleksleri , organize sanayiler vesilesiyle oluşturdukları iş imkanları , şehrin altyapısı, kırsalda yapılan yollar ve diğer hizmetleri kentsel açıdan bölgeye getirilen seviye ve refahın önemi panelde tespit edilen konulardandır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur .

Panel Düzenleme Kurulu



PANEL BAŞKANLARI

HATİCE ATAN

FERDİ DİNÇ

MUHAMMET ÇELİK

PANEL KOORDİNATÖRÜ

AYŞEGÜL BİÇER

PANEL BASIN KOORDİNATÖRÜ

SABRİ ŞAHSUVAR

PANELİ DÜZENLEYEN KURUMLAR

MİSMED SOSYAL MEDYA DERNEĞİ

GELECEĞE IŞIK SAÇAN ŞIRNAK KADIN DERNEĞİ

PANEL KATILIMCILARI

Hatice ATAN (Geleceğe Işık Saçan Şırnak Kadın Derneği Başkanı)

Suna KEPOLU ATAMAN (Ak Parti Diyarbakır Milletvekili)

Ferdi DİNÇ (MİSMED Sosyal Medya Derneği Başkanı )

Ekrem KIZILTAŞ (Gazeteci/Takvim Gazetesi)

Nuh ALBAYRAK (Gazeteci/Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni))

Sevda TÜRKÜSEV (Araştırmacı /Gazeteci)

Sabri ŞAHSUVAR (Gazeteci/ Akit tv /Gazetesi)

Ramazan TEKDEMİR (Memur Sen Diyarbakır İl Başkanı)

Bestami BODRUK (Anadolu Ajansı Bölge Muhabiri)

Muhammed Dara AKAR (Ak Parti Bağlar Belediye Başkan Yardımcısı)

Burak EMEK (Demirören Ajansı Bölge Muhabiri)

Ahmet YUKİŞ (TRT Kurdî Bölge Muhabiri)

Sinan YILMAZ (A Haber Bölge Muhabiri)

Gökhan YILMAZ (TV NET Haber Şefi)

Hikmet HOCAOĞLU (Araştırmacı/Gazeteci)

Yakup KÖSE (Gzateci/ Star yazarı )

Ayşegül Akyüz YAHŞİ (Gazeteci / İnternet haber)

Furkan BÖLÜKBAŞI (Gazeteci /Tr Haber)

Ayşegül BİÇER (Diyarbakır Annesi)