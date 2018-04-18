Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

5 yıldır Beşiktaş'taydı karar verildi! Artık 2020'ye kadar...

Uzun yıllardır Beşiktaş forması giyen Atiba 2020'ye kadar Beşiktaş forması giymeye devam edecek.

18 Nisan 2018 Çarşamba 11:43
5 yıldır Beşiktaş'taydı karar verildi! Artık 2020'ye kadar...

Kartal bir yandan şampiyonluk mücadelesi verirken, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturmaya çalışıyor. Beşiktaş Yönetimi, Teknik Direktör Şenol Güneş’in “Atiba takım için çok önemli bir oyuncu. Mutlaka gelecek sezon da kadromuzda kalsın” demesinden sonra Kanadalı oyuncunun menajeri ile bir ön görüşme gerçekleştirdi.

5 senedir Siyah-Beyazlı formayı giyen Atiba’nın takımda kalmak için ikna edildiği ve sözleşmesinin de 1+1 yıllık olacağı öğrenildi. +1 opsiyonu kulübün kullanacağı belirtilirken, böylece Atiba’nın 2020’ye kadar Beşiktaş’ta kalması sağlandı. Atiba ile önümüzdeki günlerde 1 görüşme daha yapılacak ve sözleşme detayları netleşecek.

Atiba 2013-14 sezonunda transfer olduğu Kartal’da çok başarılı günler geçirdi. Son iki şampiyonlukta büyük payı bulunan Kanadalı futbolcu, son üç sezonda sırasıyla 43, 43 ve 41 maç oynadı. Bu sezon da şu ana kadar 34 resmi maça çıkan Atiba, 2 gol 1 asistlik performans ortaya koydu. Tecrübeli oyuncu toplamda 194 maç oynadı.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 11:43
  1. Beşiktaş
  2. Atiba Hutchinson

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yıldız futbolcu Fener'e dönüyor!
    1. Yıldız futbolcu Fener'e dönüyor!
    2. Devler devletlere karşı birleşti
    3. Donald Trump: Pompeo ile Kim Jong-un..
    4. Popüler kültür: Modern toplumun yeni..
    5. Kritik zirve sona erdi!
    6. Külliye'de erken seçim görüşülürken..
    7. Çocuklar kahve içmeli mi?
    8. Bakan Soylu'dan açıklama:10 bin polis..
    9. Örgüte üyelikten 300 kişiye idam..
    10. Güntekin Onay'dan çarpıcı açıklama!..
    11. Ali Koç'tan yüzyılın bombası Zidane ve..
    12. Nagehan Alçı 'Ben demiştim' deyip..
    13. Üniversite sınavında FaceTıme..
    14. Gaziantepspor, Eskişehirspor maçına..
    15. Destici'den erken seçim yorumu: BBP..
    16. Şahin Ç. yanlış yeri yaktı!
    17. Böyle insanlardan uzak durun!
    18. Yunanistan'dan küstah açıklama!
    19. Nefesler tutuldu! Kritik görüşme başladı
    20. Premier Lig'in en iyi 11'i belli oldu!
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...
    Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!
    Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!