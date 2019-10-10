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5 yılda yenilenebilir enerjiye 16.3 milyar dolar yatırım

10. İstanbul Finans Zirvesi’ne canlı bağlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son 5 yılda hayata geçen toplam 16,653 MW’lık yenilenebilir kurulu güç için toplamda 16,3 milyar dolarlık yatırım yapıldığını açıkladı.

10 Ekim 2019 Perşembe 12:02
5 yılda yenilenebilir enerjiye 16.3 milyar dolar yatırım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son 5 yılda hayata geçen toplam 16,653 MW’lık yenilenebilir kurulu güç için toplamda 16,3 milyar dolarlık yatırım yapıldığını açıkladı. 10. İstanbul Finans Zirvesi’ne canlı bağlanan Dönmez, zirvenin bu seneki ana teması olan Finansal Metamorfoz ve Geleceğe Dönüş için belki de en uygun, hatta örnek olabilecek sektörlerden birisinin enerji sektörü olduğunu söyledi.

Yeni projeler yolda

Dönmez, “Son 5 yılda hayata geçen toplam 16,653 MW’lık yenilenebilir kurulu güç için güneşe 4,8 milyar dolar, rüzgar santrallerine 4,3 milyar dolar, akarsu ve barajlı hidroelektrik santrallerine yaklaşık 6 milyar dolar, jeotermale 1 milyar dolar, biyokütleye de 430 milyon dolar toplamda 16,3 milyar dolarlık yatırım yapıldı” açıklamasında bulundu.

Fatih Dönmez, enerji verimliliğinde Türkiye’nin potansiyelini ortaya çıkarmak istediklerini 10 yılda enerji verimliliğine yaklaşık 11 milyar dolar yatırım öngördüklerini kaydetti.

Önemli fırsatlar söz konusu

Burada bankalar ve finans kuruluşları için önemli fırsatların olduğunun altını çizen Dönmez, “Şimdi buradaki en önemli hususlardan birisi de bu işin finansmanı. Burada bankalarımız ve finans kuruluşlarımız, bu işin uygun maliyetli finansmanı için paketler hazırlar, yeni kredi türleri getirirlerse inanıyorum ki Türkiye lisanssız enerji üretiminde dünyaya örnek bir model oluşturabilir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 12:02
  1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  2. 10. İstanbul Finans Zirvesi
  3. Finansal Metamorfoz ve Geleceğe Dönüş
  4. enerji verimliliği

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