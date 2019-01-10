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5 yıl arayla aynı sokakta 2 kişiyi öldüren zanlı yakalandı

Kayseri'de bir kişiyi sokakta bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlının, 5 yıl önce de aynı sokakta işlenen cinayetin de faili olduğu ortaya çıktı.

10 Ocak 2019 Perşembe 16:22
5 yıl arayla aynı sokakta 2 kişiyi öldüren zanlı yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi 251. Sokak'ta gece Ufuk Akhan'ın bıçakla öldürülmesiyle ilgili güvenlik kamerası kayıtlarından zanlının O.G. olduğunu belirledi.

Olay yerinden beyaz renkli hafif ticari araçla ayrıldığı tespit edilen O.G, aynı mahallede polis ekiplerince yakalandı.

Aynı sokakta 2014'te işlenen cinayetin de faili çıktı

O.G'nin, 2014 yılında aynı sokakta Hüseyin Ekemen'in bıçakla öldürülmesi olayının da faili olduğu ortaya çıktı.

Cinayetin ardından çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin, beyaz renkli hafif ticari araçla uzaklaştığının tespit edildiği, O.G'nin ifadesinde Ekemen'i de öldürdüğü itirafında bulunduğu öğrenildi.

O.G'nin, "Ekemen'i tanımadığını, sarhoş olduğunu, olay gecesi sokakta karşılaştıklarını, kendisinden cep telefonunu istemesi üzerine çıkan tartışmada pusat diye tabir ettiği bıçağıyla öldürdüğünü söylediği" belirtildi.

Basit yaralama, hırsızlık ve tehdit suçlarından kaydı bulunan, dövüş sporlarıyla ilgilendiği öğrenilen O.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 16:22
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