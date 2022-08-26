  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 5 turistin öldüğü kazada cip safari aracı sürücüsü hakkında karar
Aktüel

5 turistin öldüğü kazada cip safari aracı sürücüsü hakkında karar

Marmaris'te turistleri taşıyan safari aracının devrilerek bir başka araçla çarpıştığı, Irak uyruklu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan cip safari aracının sürücüsü tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-26 21:42:00 -
5 turistin öldüğü kazada cip safari aracı sürücüsü hakkında karar

Marmaris'te turistleri taşıyan safari aracının devrilerek bir başka araçla çarpıştığı, Irak uyruklu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan cip safari aracının sürücüsü hakkında karar verildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan araç sürüleri M.A. ve A.K.T. ile tur şirketi sahibi C.A'nın emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler Marmaris Adliyesine çıkarıldı.

Cip safari aracının devrildikten sonra çarpıştığı otomobilin sürücü A.K.T, savcılıkta alınan ifadesinin ardından salıverildi.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen tur şirketi sahibi C.A, yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakılırken, kazada bilirkişi raporuyla tam kusurlu bulunan cip safari aracının sürücüsü M.A. tutuklandı.

Kaza

Armutalan Mahallesi Datça yolu Seyir Tepesi mevkisinde 24 Ağustos'ta meydana gelen kazada, turistleri taşıyan M.A. (58) idaresindeki 66 DC 170 plakalı cip safari aracı, yağmurun ıslattığı yolda devrilerek karşı yönden gelen A.K.T. idaresindeki 20 ACY 932 plakalı otomobille çarpışmıştı.

Kazada Iraklı uyruklu 5 turist hayatını kaybetmiş, yaralanan 5 turist 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılmıştı. Sürücüler M.A. ve A.K.T ile tur şirketi sahibi C.A. gözaltına alınmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23