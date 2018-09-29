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5 trilyon doları yöneten yatırımcılara hitap etti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, New York’ta Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 9. Türkiye Yatırım Konferansı’na da katılarak bir konuşma yaptı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 09:48
5 trilyon doları yöneten yatırımcılara hitap etti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, New York’ta oldukça yoğun ekonomi ve finans diplomasisi gerçekleştirdi.

Bakan Albayrak, New York temasları kapsamında, ABD’nin en büyük yatırım şirketlerinden Stone Harbour, Alliance Bernstein, Massachusetts Financial Services, Neuberger Berman, Wellington Management, NWI Management, Lazard, PGIM ve Invesco ile ülkenin dev bankaları Citibank, JP Morgan ve Goldman Sachs’ın da aralarında olduğu birçok banka ve yatırımcı ile toplantılar yaptı.

Her banka ve yatırımcı ile ayrı ayrı gerçekleştirilen toplantılara, üst düzey yönetici (CEO) ve gelişmekte olan ülkelerden sorumlu başkanlar seviyesinde katılımlar oldu. Toplantıya katılan yatırım şirketlerinin toplam yönettiği varlık değerlerinin 5 trilyon dolar düzeyinde olduğu kaydedildi. Albayrak, ayrıca Dünya Bankası’nın Avrupa ve Orta Asya’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Cyril Muller ile görüştü.

Albayrak, muhataplarının Türkiye ile ilgili sorularına doğrudan yanıt verdi. Muhataplarına özellikle Yeni Ekonomi Program (YEP) ile ilgili bilgi veren Albayrak, Türkiye’nin ekonomide temel hedeflere emin adımlarla ilerlediğini anlattı.

‘Spekülatif ataklar püskürtüldü’

Türkiye’nin makroekonomik göstergelerinde temel hiçbir değişiklik olmadığını ifade eden Albayrak, tüm küresel piyasa oyuncularının süreçlerin ekonomik olmadığı konusunda hemfikir olduğunu dile getirdi. Albayrak, spekülatif atakların püskürtüldüğünü ve dengelenme sürecinin başladığını belirtti. Albayrak ayrıca ekonominin her alanında ihtiyaç duyulan yapısal reformlar için çok yakında kararlı adımların atılacağını söyledi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 09:48
  1. Yeni Ekonomi Programı
  2. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

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