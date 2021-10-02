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Aktüel 5 ton balığa el konuldu
Aktüel

5 ton balığa el konuldu

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde, yasal boy sınırlarının altındaki 5 ton balığa el konuldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 21:18:00 -
5 ton balığa el konuldu

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde, yasal boy sınırlarının altındaki 5 ton balığa el konuldu.

İhbar üzerine harekete geçen Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Jandarma ile koordineli olarak iki farklı araçta denetim yaptı.

Helaldı Limanı'nda teknelerden araçlara yüklenen balıklarda yapılan incelemede, yaklaşık 5 ton yasal boy sınırlarının altında istavrit balığı tespit edildi. Ekipler tarafından balıklara el konulurken, tespit edilen balıkçı teknelerine idari para cezası uygulandı.

El koyulan 5 ton istavrit balığı kanunlar çerçevesinde usülüne uygun şekilde imha edildi.

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