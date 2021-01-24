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Aktüel 5 terörist teslim oldu
Aktüel

5 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 5 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 18:43:00 -
5 terörist teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 1'i aşırı sol, 4'ü PKK/KCK'lı olmak üzere 5 terör örgütü mensubu, Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 1993 ve 2015 yılları arasında terör örgütlerine katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Açıklamada, "2021 yılı içerisinde PKK/KCK terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 14'e yükselirken, sol terör örgütlerinden ise bu yılın ilk teslim olması gerçekleşti." ifadelerine yer verildi.

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