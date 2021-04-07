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Gündem 5 terörist öldürüldü
Gündem

5 terörist öldürüldü

MSB, Metina bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 10:02:00 - 2021-04-07 10:39:04
5 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kuzey Irak'ın Metina bölgesinde 5 PKK'lı teröristin hava harekatıyla öldürüldüğünü açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verildi.

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Yorumlar

CHDPKK

CHDPKK de yine yas var desene
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