5 Temmuz 1950: Demokrat Parti İktidarı Tarafından Radyodan Dini Program Yayın Yasağı Kaldırılması

DP’nin ilk icraatı ezan yasağını sona erdirmek olurken, ikinci önemli icraatı da devlet radyosunda Kur’ân-ı Kerîm okutmaya başlamasıydı. 5 Temmuz 1950 Çarşamba günü radyodan dinî program yayın yasağı kaldırılmış, 7 Temmuz Cuma günü ise Ankara radyosundan Kur’ân-ı Kerîm’in İsra Sûresi yayınlanmıştı.







5 Temmuz 1964: Darbeci Albay Talat Aydemir’in İdam Edilmesi

Albay Talat Aydemir Harp Okulu 'nu 1939 yılında ve Harp Akademisi 'ni bitirdi 1954 yılında bitirdi. DP iktidarına karşı darbe yapmak için örgütlenen komitede çalıştı (1956 - 1959). 1959 yılında Kore 'ye gitti . 1960 Haziranına kadar orada kaldığı için 27 Mayıs 1960 hareketine katılamadı. Yurda dönünce Milli Birlik Komitesi 'nce Kurmay Albay rütbesindeyken Harp Okulu 'nun komutanlığına atandı.





Albay Talat Aydemir 22 Şubat 1962'de 1.Darbe Kalkışmasına girişti. Bu kalkışma hükümetle uzlaşma ile sonlandırıldı ve Aydemir emekli edildi, 10 Mayıs 1962'de çıkarılan özel af yasasıyla Aydemir serbest bırakıldı.

Talat Aydemir,21 Mayıs 1963'de ikinci darbe kalkışmasında bulunmuş ve başarılı olamamıştı. Yapılan mahkemeden sonra Süvari Binbaşı Fethi Gürcan ile birlikte idama mahkum edildi.

5 Temmuz 1964'te idam edilen Aydemir, ölümünü isteyen asıl mesuller olarak Cemal Gürsel, İsmet İnönü ve Cevdet Sunay'ı gösterir.





M. Serhan Tayşi, Aydemir’in idamı olayına farklı bir yorum getirir: Talat Aydemir, Harp Okulu komutanıyken, emrindeki Harbiyelileri kullanıyor. Tabii, kavgayı kaybedince de idam ediyorlar. “Aydemir, Çerkez Ethem’in kız kardeşinin oğluydu. Çerkez Ethem kimdi? İnönü’nün baş düşmanı. O kadar ihtilal oldu, başkalarını neden hiç asmadılar?”(Tayşi-Kılınç,2009:565)





Mehmet Kırkıncı da bir başka olaya şahitlik eder: Yan koğuştaki Nazım Gökçek Talat Aydemir’in konuşmasını bizzat işitir. Vazifeliler, her ikisini de zorla alıp götürürler. İdam olunacak kimselere ‘imam’ isteyip istemedikleri sorulmaktadır, imam bu kimselere imanı konularda telkinatta bulunacak, kelime-i şehadet getirtecektir. Talat ve Fethi Beyler’e de imam isteyip istemedikleri sorulur. Fethi Bey imamı kabul ederken Talat Bey bu teklifi reddeder. (Kırkıncı, 2004:58)

5 Temmuz 1993: PKK’lı Teröristler Tarafından Başbağlar Katliamının Yapılması

Sivas’ta derin devlet odakları tarafından gerçekleştirilen planlı tahrikten 3 gün sonra, yaklaşık 100 kişiden oluşan PKK’lı teröristler Erzincan'ın Yukarı Barasor Vadisi'nin en son köyü olan Başbağlar köyünde eşi görülmemiş bir katliam gerçekleştirdiler.





Kadın, erkek, çocuk demeden herkesi bir meydana toplayan teröristler, köyün erkeklerini 100 metre ötedeki kavaklıkta kurşuna dizdikten sonra köyü ateşe verdiler. Katliamda 29 vatandaş kurşuna dizilerek, biri çocuk 4 bayan da yakılan evlerde diri diri yanarak can verdi.





Başbağlar davasının da mağdurlarının avukatı Cüneyt Toraman, Başbağlar olayının failleri kısa bir süre sonra yakalandığı halde, yargıya müdahale edildiğini ve sanıkların serbest bırakıldığını, serbest bırakıldıktan sonra bir daha da bulunamadığını söyledi. (Yeni Akit 2012)





5 Temmuz 2018: Berna Laçin’e Soruşturma Açılması

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan oyuncu Berna Laçin hakkında, ‘halkın dini değerlerini aşağılama’ iddiasıyla soruşturma başlattı. Laçin, idama karşı olduğuna dair bir mesaj paylaşmış ve “İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı” yazmıştı.



