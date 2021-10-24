  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi '5. Safran Festivali'nde safran hasadı yapıldı
Ekonomi

'5. Safran Festivali'nde safran hasadı yapıldı

Safranın ilçeye adını verdiğine işaret eden Gürel, safran üretimini her yıl artıracaklarını kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 08:49:00 -
'5. Safran Festivali'nde safran hasadı yapıldı

Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan ve ilçeye adını veren safran bitkisi için düzenlenen "5. Safran Festivali" etkinlikleri kapsamında hasat gerçekleştirildi.

Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde İsmail Yılmaz'a ait safran tarlasında düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan Karabük Valisi Fuat Gürel, safranın ilçede sadece bir tarım ürünü olmadığını, turizmi de canlandırdığını söyledi.

Safranın ilçeye adını verdiğine işaret eden Gürel, safran üretimini her yıl artıracaklarını kaydetti.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar ile safran üreticisi İsmail Yılmaz da safran ve önemini anlatan konuşma yaptı.

Safranlı içecek ve yiyeceklerin ikram edildiği etkinlikte, daha sonra safran tarlasında hasat yapıldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Flaş karar! Tüm F-16'larını emekli ediyorlar
Dünya

Flaş karar! Tüm F-16'larını emekli ediyorlar

Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri, yıl sonu itibariyle ellerinde F-16 savaş uçaklarının tamamını emekli edeceğini açıkladı. Şuana kadar 31 tan..
Asya ülkesinin Türkiye kararı olay olmuştu! Yeni açıklama geldi: Savaşa girmek için almıyoruz
Dünya

Asya ülkesinin Türkiye kararı olay olmuştu! Yeni açıklama geldi: Savaşa girmek için almıyoruz

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkiye'den kesin olarak silahsız insansız hava aracı alacaklarını söyleyerek, 'Ülke güvenliği için..
Merkez Bankası yeni faiz kararını duyurdu!
Ekonomi

Merkez Bankası yeni faiz kararını duyurdu!

Merkez Bankası, politika faizinde yaptığı indirimin ardından TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara ödenecek faiz oranlarını da 2 pu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay