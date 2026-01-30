5 saat 27 dakika süren maçta final biletini Alcaraz aldı!

  • İSTANBUL
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası olan Avustralya Açık'ta Alman Alexander Zverev'i 3-2 yenen İspanyol Carlos Alcaraz, tek erkeklerde finale yükselen ilk isim oldu. Nefes kesen Alcaraz-Zverev yarı final mücadelesi tam 5 saat 27 dakika sürdü.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası olan Avustralya Açık'ta Alman Alexander Zverev'i 3-2 yenen İspanyol Carlos Alcaraz, tek erkeklerde finale yükselen ilk isim oldu.

Melbourne kentindeki turnuvanın tek erkekler yarı finalinde dünya klasmanının 1 numarası Alcaraz ile geçen yılın finalisti ve 3 numaralı seribaşı Zverev karşı karşıya geldi.

Rod Laver Arena'da oynanan ve 5 saat 27 dakikayla turnuvadaki en uzun yarı final maçı olarak tarihe geçen mücadelede Alcaraz, ilk iki seti 6-4 ve 7-6 alarak 2-0 öne geçti.

Üçüncü setin 9. oyunu öncesinde bacağına kramp giren Alcaraz tıbbi mola alırken, Zverez buna tepki gösterdi. Melbourne'de üst üste ikinci final için mücadele eden Alman raket, tie-break'e giden 3 ve 4. setlerde rakibine 7-6 üstünlük kurarak durumu 2-2'ye getirdi.

BÜYÜK HEYECAN YAŞANDI

Büyük heyecana sahne olan son sete servis kırarak başlayan Zverev, oyunlarda 2-0 öne geçerek final için büyük avantaj sağladı. Rakibine 10. oyunda servis kırarak yanıt veren ve 5-5 beraberliği yakalayan Alcaraz, kendi servisinde sadece bir kez puan verdi ve oyunlarda 6-5 üstünlüğü sağladı.

Baskının ve yorgunluğun iki oyuncu üzerinde de etkisini gösterdiği 12. oyunda Zverev, puanlarda 40-30 önde olmasına rağmen üst üste yaptığı hatalarla servisini kırdırdı ve seti 7-5 kazanan Alcaraz, Avustralya Açık'ta ilk, toplamda ise 8. kez finale yükselme başarısını gösterdi.

Kariyerinde 6 grand slam şampiyonluğu bulunan 22 yaşındaki Alcaraz, pazar günü şampiyon olması halinde kariyer grand slam yapan en genç tenisçi olarak tarihe geçecek.

Alcaraz, finalde Jannik Sinner-Novak Djokovic maçının galibiyle karşılaşacak.

