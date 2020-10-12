5 PKK'lı terörist daha teslim oldu! Evlat nöbetindeki annelere bir müjde daha
İçişleri Bakanlığı, jandarma ve emniyetin ikna çalışmaları sonucu 5 örgüt mensubun daha Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 terörist, Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan 5 teröristten birinin ailesinin Diyarbakır’da “evlat nöbeti” tutan aileler arasında yer aldığı öğrenildi.
Böylelikle 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 181’e yükseldi.