5 litre ayçiçek yağı hediyeli kan bağışı büyük ilgi gördü
Keşan Belediyesi ve Türk Kızılay Edirne Kan Merkezi tarafından hafta sonu Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen 5 litre ayçiçek hediyeli kan bağışı kampanyası, kentte büyük ilgi gördü.
Sabahın erken saatlerinde kan bağışı çadırına gelenler, form doldurarak sıraya girerken zabıta ekipleri, sırada bekleyenleri sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sık sık uyardı. Kan bağışında bulunan ilk 300 kişiye belediye tarafından 5 litrelik ayçiçek yağı hediye edildi. Kampanya kapsamında 301 ünite kan bağışlandı. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kan bağışı kampanyasına katılanlara teşekkür etti.