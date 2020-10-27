  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 5 litre ayçiçek yağı hediyeli kan bağışı büyük ilgi gördü
Aktüel

5 litre ayçiçek yağı hediyeli kan bağışı büyük ilgi gördü

Keşan Belediyesi ve Türk Kızılay Edirne Kan Merkezi tarafından hafta sonu Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen 5 litre ayçiçek hediyeli kan bağışı kampanyası, kentte büyük ilgi gördü.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 21:44:00 -
5 litre ayçiçek yağı hediyeli kan bağışı büyük ilgi gördü

Sabahın erken saatlerinde kan bağışı çadırına gelenler, form doldurarak sıraya girerken zabıta ekipleri, sırada bekleyenleri sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sık sık uyardı. Kan bağışında bulunan ilk 300 kişiye belediye tarafından 5 litrelik ayçiçek yağı hediye edildi. Kampanya kapsamında 301 ünite kan bağışlandı. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kan bağışı kampanyasına katılanlara teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diriliş ve Kuruluş'un yapımcısı acı haberi duyurdu: Üzülerek öğrendim
Medya

Diriliş ve Kuruluş'un yapımcısı acı haberi duyurdu: Üzülerek öğrendim

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada üzen haberi duyurdu...
İslamiyet'i seçip Müslüman olmuştu... Fransa'ya isyan etti
Dünya

İslamiyet'i seçip Müslüman olmuştu... Fransa'ya isyan etti

Hollanda'da İslamiyet'i seçip Müslüman olan siyasetçi Arnoud Van Doorn, Fransa'da ayyuka çıkan İslam düşmanlığına çok sert tepki gösterdi. V..
İYİ Parti'li belediyeden şaşırtan hareket! MHP bayrağı astılar
Gündem

İYİ Parti'li belediyeden şaşırtan hareket! MHP bayrağı astılar

31 Mart’ta gerçekleşen yerel seçimde İYİ Parti’nin kazandığı Nazilli Belediyesi’ne, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) bayrağı asıldı. Nazilli..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay