5 Kasım'da başlayacak! ABD, TÜPRAŞ'ı muaf tutacak

Bloomberg'ün haberine göre Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. için ABD'den İran yaptırım muafiyeti bekleniyor.

ABD, aralarında Japonya, Hindistan ve Güney Kore'nin olduğu sekiz ülke ile, 5 Kasım'da yeniden başlayacak olan yaptırımların ardından, İran'dan petrol ithalatına devam etmeleri konusunda anlaşmaya varmıştı.

Bakan Dönmez: Bize yazı gelmedi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İran'a yaptırımlarda aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeye muafiyet tanındığı konusunda haberlerin bulunduğunun anımsatılmasına, ''Bize yazı gelmedi, duyumlarımız var.'' karşılığını vermişti.