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5 Kasım'da başlayacak! ABD, TÜPRAŞ'ı muaf tutacak

ABD'nin 5 Kasım'da İran'a yönelik başlayacak ambargoda, TÜPRAŞ'ı muaf tutmayı planladığı ifade edildi.

02 Kasım 2018 Cuma 14:06
5 Kasım'da başlayacak! ABD, TÜPRAŞ'ı muaf tutacak

Bloomberg'ün haberine göre Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. için ABD'den İran yaptırım muafiyeti bekleniyor.

ABD, aralarında Japonya, Hindistan ve Güney Kore'nin olduğu sekiz ülke ile, 5 Kasım'da yeniden başlayacak olan yaptırımların ardından, İran'dan petrol ithalatına devam etmeleri konusunda anlaşmaya varmıştı.

Bakan Dönmez: Bize yazı gelmedi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İran'a yaptırımlarda aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeye muafiyet tanındığı konusunda haberlerin bulunduğunun anımsatılmasına, ''Bize yazı gelmedi, duyumlarımız var.'' karşılığını vermişti. 

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 14:06
  1. TÜPRAŞ
  2. ABD ambargo

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  • OktayOktay27 dk önce
    Banane ABD Ambargosundan. Akliniz varsa Veto edin.HemEkonomimize zarar.Hemde ordaki insanlara yazik.
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