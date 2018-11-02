5 Kasım'da başlayacak! ABD, TÜPRAŞ'ı muaf tutacak
ABD'nin 5 Kasım'da İran'a yönelik başlayacak ambargoda, TÜPRAŞ'ı muaf tutmayı planladığı ifade edildi.02 Kasım 2018 Cuma 14:06
Bloomberg'ün haberine göre Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. için ABD'den İran yaptırım muafiyeti bekleniyor.
ABD, aralarında Japonya, Hindistan ve Güney Kore'nin olduğu sekiz ülke ile, 5 Kasım'da yeniden başlayacak olan yaptırımların ardından, İran'dan petrol ithalatına devam etmeleri konusunda anlaşmaya varmıştı.
Bakan Dönmez: Bize yazı gelmedi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İran'a yaptırımlarda aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeye muafiyet tanındığı konusunda haberlerin bulunduğunun anımsatılmasına, ''Bize yazı gelmedi, duyumlarımız var.'' karşılığını vermişti.
YORUM YAZ