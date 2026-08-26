  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Adıyaman'da korkutan deprem! Terör örgütü SDG kendini feshetti O ülkede salmonella salgını yaşanıyor! Yumurtadan bulaştı, 306 kişi hastalandı CHP'li İBB'deki çete davasında skandalların ardı arkası kesilmiyor! Mahkeme salonunda şok "10 milyon dolar" ifşası! Çocuklar açlıkla savaşıyor! 1 milyon çocuk hayati risk altında 292 uyduyla internet ağı kurulacak! Rusya’dan Starlink’e rakip geliyor CIA Direktörü'nden Moskova'ya gizemli ziyaret! ABD askeri uçağı Vnukovo'ya indi! Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 86 milyonun emaneti emin ellerde, Türkiye güvendedir! Siyonistlerin hamisi ABD'den alçak tehdit! İran'ı hedef alan "Ekonomik Parya" operasyonunu duyurdular! CHP'li İBB'deki çete davasında şok itiraflar! "Haraç işlerinden yoruldum" deyip bana devretmek istedi!
Kobi 5 ilin kalkınma gündemi Yalova’da ele alındı!
Kobi

5 ilin kalkınma gündemi Yalova’da ele alındı!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
5 ilin kalkınma gündemi Yalova’da ele alındı!

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu, Yalova Makine İhtisas OSB’nin ev sahipliğinde toplandı...

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova’yı kapsayan TR42 Bölgesi’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik başlıklar Yalova’da görüşüldü.

 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Yönetim Kurulu Toplantısı, Yalova Makine İhtisas OSB’nin ev sahipliğinde, Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Usta’nın yanı sıra Bolu Valisi Abdulaziz Aydın ve Düzce Valisi Mehmet Makas ile birlikte MARKA Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinden oluşan TR42 Bölgesi’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik çalışmaların ele alındığı toplantıda, bölgesel iş birliğinin geliştirilmesi, yatırım ve girişimcilik ortamının güçlendirilmesi, istihdamın artırılması ve ajansın bölgeye yönelik çalışmaları kapsamında çeşitli gündem maddeleri değerlendirildi.

 

Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir tarafından Yönetim Kurulu üyelerine, OSB’nin kuruluş süreci, mevcut durumu, gelişim süreci ve sanayi altyapısı hakkında bilgi verildi. Yalova Makine İhtisas OSB’nin Yalova’nın sanayi ve yatırım kapasitesine sağladığı katkı, bölgenin üretim potansiyeline yönelik çalışmalar ve MARKA desteğiyle Yalova OSB bünyesinde hayata geçirilen Yalova Nitelikli İstihdam Merkezi hakkında da bilgi paylaşımında bulunuldu. Merkezde yürütülen eğitim ve istihdama yönelik çalışmalar ile sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının geliştirilmesine yönelik faaliyetler aktarıldı.

 

Yalova Makine İhtisas OSB’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı, TR42 Bölgesi’nde kalkınma, yatırım, istihdam ve proje geliştirme alanlarında yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve bölge illeri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir istişare ortamı sundu. Toplantıda, Yalova’nın da dahil olduğu TR42 Bölgesi’nin kalkınma potansiyeline yönelik çalışmalar ile iş birliği alanları ele alındı.

Sigorta sektöründe yeni dönem hazırlığı! KOBİ’lerin finansmana erişimi kolaylaşacak
Sigorta sektöründe yeni dönem hazırlığı! KOBİ’lerin finansmana erişimi kolaylaşacak

Kobi

Sigorta sektöründe yeni dönem hazırlığı! KOBİ’lerin finansmana erişimi kolaylaşacak

İmalatçı KOBİ’lere 500 bin TL’ye kadar destek!
İmalatçı KOBİ’lere 500 bin TL’ye kadar destek!

Kobi

İmalatçı KOBİ’lere 500 bin TL’ye kadar destek!

KOBİ’lere 30 milyon TL’ye kadar finansman desteği!
KOBİ’lere 30 milyon TL’ye kadar finansman desteği!

Kobi

KOBİ’lere 30 milyon TL’ye kadar finansman desteği!

Bursa iş dünyasına yeni finansman adımları! KOBİ’ler için destek paketleri geliyor
Bursa iş dünyasına yeni finansman adımları! KOBİ’ler için destek paketleri geliyor

Kobi

Bursa iş dünyasına yeni finansman adımları! KOBİ’ler için destek paketleri geliyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23