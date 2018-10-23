5 ilde FETÖ operasyonu!

Kastamonu merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kastamonu merkezli Ankara, İstanbul, Kayseri ve Osmaniye illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda ByLock kullanıcısı oldukları iddia edilen çeşitli meslek gruplarından 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.