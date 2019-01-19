0553 313 94 23

5 gündür karda mahsur kalan dayı-yeğen kurtarılmayı bekliyor

Kahramanmaraş Andırın'da bulunan 1600 rakımlı Çiğşar Mahallesinde kar kalınlığı yer yer 3 metreyi bulurken, bir gölet inşaatında bekçilik yapan Mustafa Erkek ile yeğeni Cengiz Erkek, mahsur kaldı.

19 Ocak 2019 Cumartesi 17:48
5 gündür karda mahsur kalan dayı-yeğen kurtarılmayı bekliyor

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinin 1600 rakımlı Çiğşar Mahallesi'nin yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanınca Mustafa Erkek ile yeğeni Cengiz Erkek, mahsur kaldı. 5 gündür kurtarılmayı bekleyen dayı- yeğene ulaşabilmek için ekipler, kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu yolu açmaya çalışırken, Mustafa Erkek erzaklarının bitmek üzere olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ta kışın en sert geçtiği yerlerden biri olan Andırın'a yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta Çiğşar Mahallesi'nin yolu,  kar nedeniyle ulaşıma kapandı. 1600 rakımlı mahallede kar kalınlığı yer yer 3 metreyi bulurken, bir gölet inşaatında bekçilik yapan Mustafa Erkek ile yeğeni Cengiz Erkek, mahsur kaldı. DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Mustafa Erkek, 5 gündür mahsur kaldıklarını, çığ düşmesi sonucu kaldıkları kulübenin yarısının da yıkıldığını söyledi. Erzaklarının azaldığını belirten Erkek, "Beş gündür buradayız. Mahallede başka kimse yok, elektriğimiz yok. Aracımızdan telefonumuzu şarj ediyoruz, telefon bağlantısı da zaman zaman kesiliyor. Aracımızda yakıt azaldı, biterse şarj da yapamayacağız. Yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Ekipler aralıksız çalışıyor

Öte yandan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi'ne bağlı iş makineleri kapalı yolu açmak için yoğun bir çaba harcıyor. Ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürürken, zaman zaman etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolun açılmasında güçlük yaşanıyor.  Açılması gereken yaklaşık 8 kilometrelik bir mesafe kaldığı öğrenilirken, dayı yeğene ulaşmak için ekiplerin çalışmasının aralıksız devam edeceği kaydedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 17:48
  1. Kahramanmaraş
  2. Andırın
  3. Çiğşar mahallesi
  4. karda mahsur kaldılar
  5. Mustafa Erkek
  6. Cengiz Erkek

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Voleybol: Efeler Ligi
    1. Voleybol: Efeler Ligi
    2. Müslümanlara hakaretleri hafızalara..
    3. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    4. Türkiye Uzay Ajansı Milli Uzay Çalıştayı
    5. Artvin'de "Şavşat Yavuzköy Kış..
    6. Soylu: "Ne Suriyelilerin oy kullanması..
    7. İzmir'de işçi servis midibüsü..
    8. Bakan Varank açıkladı: Türkiye Uzay..
    9. Yolcunun beline sardığı kuşaktan..
    10. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    11. Avusturya'dan Brexit tarihi..
    12. MHP Aksaray Aday Tanıtımı Toplantısı
    13. Yüksekova'da zeytin tenekesinde 15..
    14. Türksat, Flash TV'nin yayınını kesti!
    15. Erciş'te haklarında hapis cezası..
    16. Devlet Bahçeli'den Fazıl Say açıklaması
    17. Şarjdayken patlayan telefon icra..
    18. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    19. Vicdansızlık! Avladığı yaralı tavşanı..
    20. ATM'de 3 bin lira bulan gençlerden..
    Abdullah Gül, Anadolu'ya gidip... 5. ayın 5’inde 55 vekille!
    Abdullah Gül, Anadolu'ya gidip... 5. ayın 5’inde 55 vekille!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehruze teyzeyle telefonda görüştü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehruze teyzeyle telefonda görüştü
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım

    Günün Karikatürü

    19 Ocak 2019
    Günün âyet ve hadisi
    Günün âyet ve hadisi
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı